Marszałek Hołownia o ponownym przeliczaniu głosów w wyborach. Jasne stanowisko

Marszałek Szymon Hołownia w czasie konferencji prasowej przyznał, że należy mieć jasność w sprawie wyborów i przeliczeniu głosów. - Państwo musi opierać się konkretach, jeśli są przesłanki, by liczyć to należy liczyć. Prokuratura powinna na podstawie tych przesłanek wszczynać działania, jeśli jest sygnał, że doszło do przestępstwa, prokuratura musi reagować stanowczo.

Trzydniowe posiedzenie Sejmu

Sejm, który rozpocznie dziś trzydniowe posiedzenie rano przeprowadzi głosowania nad sześcioma rządowymi projektami ustaw deregulacyjnych. Zakładają one m.in. wprowadzenie nowych przepisów umożliwiających kontrolowanemu przedsiębiorcy dobrowolne złożenie korekty deklaracji podatkowej, która częściowo uwzględnia błędy wykryte podczas kontroli celno-skarbowej.

Inna propozycja przewiduje podwyższenie od 1 stycznia 2026 r. limitu tzw. zwolnienia podmiotowego w VAT z 200 tys. zł do 240 tys. zł. Kolejny projekt dotyczy wydłużenia terminu na złożenie przez rozwiedzionego małżonka oświadczenia o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa z 3 do 12 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego.

Posłowie zajmą się też projektem nowelizacji ustawy o obronie Ojczyzny, jego celem jest usprawnienie procesu rekrutacji do wojska i poprawa procesów zarządzania zasobami osobowymi Sił Zbrojnych, w zakresie działań kadrowych, finansowych oraz dyscyplinarnych. Projekt obejmuje też kwestie związane z finansowaniem zakupów sprzętu wojskowego - m.in. za pomocą Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, z którego finansowana jest duża część kluczowych kontraktów na sprzęt.

