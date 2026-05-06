"Słuchaj, Tusk". Mocny atak Zbigniewa Ziobry, tylu ostrych słów na raz nie było już dawno

Zbigniew Ziobro mocno zaatakował Donalda Tuska.

W porannym wpisie zarzucił mu masę zarzutów ws. afery kryptowalutowej.

Zobaczcie, co napisał były minister sprawiedliwości.

"Słuchaj, Tusk"

- Słuchaj, Tusk. Rządzisz Polską już 2,5 roku. Masz pod sobą służby specjalne, aparat skarbowy, instytucje kontroli finansowej, KNF i nielegalnie przejętą prokuraturę. Masz więc władzę, narzędzia i ludzi. I jak sam dziś przyznajesz miałeś wiedzę! Wiedzę o przestępczej działalności firmy od kryptowalut. I co zrobiłeś? Nic - rozpoczął swój wpis Zbigniew Ziobro.

- Nie ostrzegłeś inwestorów. Nie ostrzegłeś ludzi, którzy lokowali tam oszczędności życia. Nie ostrzegłeś polskich olimpijczyków, że ich głównym sponsorem jest jak dziś twierdzisz «ruska mafia». Nie ostrzegłeś TVN-u i wielu innych mediów, które reklamowały i firmowały własną twarzą oszukańczą firmę. Nie ostrzegłeś Owsiaka i innych fundacji, które w ten sposób naraziłeś na szkody wizerunkowe - kontynuował.

- Przeciwnie. To ty, jeszcze dwa miesiące temu, pokazywałeś do kamer koszulkę z wielkim logo Zondacrypto. Jako premier publicznie dawałeś tej firmie glejt wiarygodności. To za twoich rządów twój zaufany prokurator umorzył śledztwo w sprawie jej przekrętów. A dziś masz czelność udawać obrońcę ofiar? - dodawał.

- Nie, Tusk. Ty nie broniłeś pokrzywdzonych. Ty próbujesz uciec od własnej odpowiedzialności. Bo sprawa jest brutalnie prosta. Jeżeli wiedziałeś i milczałeś, obciąża cię to prawnie i politycznie. Jeżeli nie wiedziałeś, mając pod sobą służby, KNF, skarbówkę i prokuraturę — to znaczy, że państwo pod twoimi rządami spało, gdy ludzie tracili pieniądze. W każdym wariancie odpowiedzialność prowadzi do ciebie. Nie do opozycji. Nie do tych, których dziś próbujesz wrobić w swoją porażkę. Do ciebie - grzmiał Ziobro.

Na koniec dodał jeszcze:

- To jest Twoja polityczna kompromitacja i przyszła prawna odpowiedzialność. A powiedzieć, przy tym, że jesteś zuchwały i bezczelny, to nic nie powiedzieć

