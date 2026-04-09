Ślubowanie sędziów TK i interwencja policji?! Wiceszef MSWiA zabrał głos. Mówi o "kuchni pracy służb"

Ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Wybrani w marcu sędziowie Trybunału Konstytucyjnego: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska w czwartek o godz. 12.30 złożą ślubowanie w Sejmie. Wcześniej w jednobrzmiących pismach podkreślili oni, że zwracali się o wyznaczenie terminu ślubowania w Pałacu Prezydenckim, ale nie otrzymali odpowiedzi.

Jednak, jak ustaliło radio ESKA dojść do ślubowanie nie czworga, a sześciorga sędziów: - Wiadomo niewiele, bo sędziowie nie chcą są się wypowiadać na ten temat, a kancelaria sejmu mówi jedynie, że Sejm udziela tylko przestrzeni, by wydarzenie mogło się odbyć w sali kolumnowej. Najważniejsza informacja to ta, że ślubowanie ślubowanie złożą wszyscy sędziowie wybrani w marcu, a więc szóstka, włącznie z sędzią Magdaleną Bentkowską i sędzią Dariuszem Szostkiem, którzy złożyli już przysięgę przed Karolem Nawrockim. Ma to być gest solidarności z pozostałymi sędziami. Dziś nie ma posiedzenia Sejmu, więc jeszcze przy Wiejskiej polityków jest niewielu, a atmosfera przypomina raczej oczekiwanie na wydarzenie o niepewnym przebiegu - podał reporter radia ESKA.

Elementem czwartkowej procedury będzie także poświadczenie notarialne złożonych przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego ślubowań. Możliwe, że po uroczystości w Sejmie sędziowie udadzą się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji został zapytany w czwartek w Polskim Radiu 24, czy policja będzie towarzyszyła sędziom w tej drodze. Jego słowa mogą budzić zaskoczenie:

Policja jest zawsze i wszędzie tam, gdzie zadzieje się coś złego w ramach działania prewencyjnego. Nie wykluczamy takiego działania, ponieważ chyba już dosyć szopek związanych z odmową przyjęcia ślubowania przez pana prezydenta, do którego jest zobowiązany. On już jest ostatnim elementem, który tak naprawdę nie wnosi nic do statusu sędziów, którzy są zgodnie z prawem powołani przez Sejm RP – powiedział wiceminister Szymański.

Na pytanie, jakie są granice jurysdykcji policji w Trybunale Konstytucyjnym, odpowiedział, że „chodzi głównie o zabezpieczenie całej sytuacji”. Dopytywany przez dziennikarza o scenariusz zamkniętej furtki prowadzącej do siedziby TK oraz o to, czy straż Trybunału musi otworzyć policji, powiedział, że „nie będzie spekulował, co się wydarzy”.

– Na pewno są plany wobec tego, ale plany mają to do siebie, że też ich się nie zdradza. Działania operacyjne policji, nawet w przypadku umożliwienia wejścia legalnie wybranym sędziom Trybunału Konstytucyjnego, również są. To jest prawo i wiedza operacyjna, tak zwana kuchnia pracy służb – wyznał.

Z informacji PAP wynika, że podczas uroczystości obecny ma być marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a także byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego oprócz Andrzeja Rzeplińskiego, który nie może przybyć do Sejmu ze względów osobistych. W czwartek rano szef KPRP Zbigniew Bogucki podkreślił w opublikowanym na stronie Kancelarii Prezydenta oświadczeniu, że „jedynym organem, wobec którego może zostać skutecznie złożone ślubowanie osoby wybranej na urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jest Prezydent RP”. Nawiązując do zaproszeń skierowanych do prezydenta, ocenił, że tego rodzaju działanie jako sposób doprowadzenia do objęcia urzędu sędziego TK „nie znajduje podstawy prawnej”.