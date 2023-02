Sikorski się tłumaczy z przelewów z Azji! Przytyk do Tuska?

Radosław Sikorski co jakiś czas jest bohaterem głośnej wpadki lub afery. Ostatnio „NRC”, holenderski dziennik, przekazał wiadomość o 100 tysiącach dolarów, jakie wpłynęły na konto europosła PO za doradztwo przy konferencji Sir Bani Yas. Jak podaje „NRC”, konferencja powstała ponad 10 lat temu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jako sposób prowadzenia dyplomacji metodą „miękkiej siły”. Teraz sprawę ma zbadać Centralne Biuro Antykorupcyjne. Sam zainteresowany postanowił wytłumaczyć w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”. - Jest zasadnicza różnica między potajemnym braniem gotówki w plastikowych torbach a uczciwie zadeklarowanym i opodatkowanym doradzaniem przy konferencji prasowej. Oświadczenia majątkowe są po to, by politycy deklarowali zewnętrzne zarobki i można było kontrolować ewentualne zarobki niejawne – stwierdził Radosław Sikorski. Choć niektórym przytyk do brania pieniędzy w reklamówkach może się kojarzyć z aferą z udziałem syna lider PO Donalda Tuska, polityk nawiązywał do afery korupcyjnej w Parlamencie Europejskim. Jak widać, kłopoty lubią się trzymać Radosława Sikorskiego…

Sonda Czy ufasz Radosławowi Sikorskiemu? Tak Nie