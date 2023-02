Za takie luksusy szejkowie płacili Sikorskiemu. Cena za dobę w tym bajecznym hotelu zwala z nóg

Radosław Sikorski zarabia w arabskim kraju krocie. Od 2017 r. zasiada w radzie programowej Sir Bani Yas Forum, która ściąga do Emiratów Arabskich przedstawicieli świata polityki międzynarodowej. W oświadczeniach majątkowych z kilku ostatnich lat polityk PO wykazał, że dostaje za to 100 tys. dol. rocznie. Pensję opłaca mu organizator konferencji – ministerstwo spraw zagranicznych ZEA. Tamtejszy resort dyplomacji dba także o to, by praca dla niego było przyjemnością i nie żałuje panu Radosławowi luksusów. W czasie swoich wizyt na Forum Sikorski kwaterował w pełnych przepychu pięciogwiazdkowych hotelach pod Abu Zabi i w Dubaju.

Ale nie tylko w Emiratach Sikorski mógł liczyć na królewskie przyjęcie. W 2019 r. był w Nowym Jorku, gdzie uczestniczył w jednodniowym posiedzeniu rady Sir Bani Yas Forum. W USA spędził cztery dni, a podróż i pobyt opłaciło MSZ Emiratów Arabskich. I tu znów pracodawca nie pożałował pieniędzy na Sikorskiego. W Nowym Jorku polski polityk mieszkał w pięciogwiazdkowym hotelu The Carlyle w samym centrum Manhattanu. Średnio za pobyt tam trzeba zapłacić ok. 5 tys. zł za dobę.

Po tych informacjach Sikorskim zainteresowało się CBA, które chce skontrolować jego oświadczenia majątkowe z lat 2019–2022. Sam polityk zapowiada, że pomoże CBA wyjaśnić sprawę. „Nie kwestionuję prawa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do kontroli i deklaruję współpracę” – stwierdził. Od kilku dni odpiera też zarzuty, że praca dla Sir Bani Yas Forum ma jakikolwiek wpływ na jego działalność polityczną w europarlamencie. Podkreśla ponadto, że regularnie informował w oświadczeniu majątkowym o pieniądzach z ZEA i nie ma sobie nic do zarzucenia.

Różne opinie na temat Sikorskiego

Sikorskiego bronią koledzy. – Ja mam o nim bardzo dobre zdanie, podziwiam jego kontakty światowe. Jest chyba, obok Donalda Tuska, politykiem polskim, który ma najlepszy kontakty w świecie – mówił w radiu RMF FM Tomasz Siemoniak. Jak dodał, Sikorski „nie jest problemem, jest ogromnym atutem”.

Innego zdania jest politolog prof. Antoni Dudek. – Sikorski nie zrobił nic nielegalnego z punktu widzenia prawa, ale oprócz kwestii prawnych w polityce liczy się jeszcze ocena wyborców. Wyborcy zaś nie przepadają za bogatymi ludźmi, zwłaszcza jeśli tak jak Sikorski wzbogacili się za granicą. PO powinna schować Sikorskiego, bo może jeszcze nie jest trędowaty, ale ma poważną wysypkę, która szkodzi i jemu, i Platformie – kwituje Dudek.

