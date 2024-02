Sikorski bezlitosny dla Putina po słowach o Polsce!

O co chodzi?

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski na pewno złapał się za głowę, kiedy zobaczył rozmowę amerykańskiego dziennikarza z rosyjskim przywódcą. Wywiad, którego dyktator udzielił Tuckerowi Carlsonowi, komentatorowi, znanemu z prorosyjskich i proputinowskich poglądów, został nagrany we wtorek w Moskwie i wykorzystany przez kremlowską propagandę. W wywiadzie z Tuckerem Władimir Putin wypowiadał się na temat przyczyn II wojny światowej.

W 13. minucie (12’52”) wywiadu (źródło to tłumaczone na angielski nagranie udostępnione przez samego Tuckera Carlsona) Putin stwierdził, że w 1939 roku, „po tym jak Polska współpracowała z Hitlerem” – bo jego zdaniem tak było – „Hitler zaoferował przecież Polsce pokój i pakt przyjaźni”.

– Zaoferował jej przymierze domagając się w zamian tego, że Polska odda Niemcom korytarz łączący Niemcy z Prusami Wschodnimi i Królewcem. Po I wojnie to terytorium przypadło Polsce. „Danzing" stał się wtedy wolnym miastem Gdańsk. Hitler prosił po dobroci, ale Polacy odmówili. Polska nadal jednak kolaborowała z Hitlerem i wzięła z nim wspólnie udział w rozbiorach Czechosłowacji – stwierdził Władimir Putin.

Po słowach, jakie padły o Polsce, polski szef MSZ od razu zareagował. – Nie pierwszy raz rosyjski dyktator Władimir Putin obwinia napadniętą 17 września 1939 r. przez ZSRR Polskę o wybuch II Wojny Światowej. Przywykliśmy też do paranoicznych, pseudohistorycznych uzasadnień agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Szokujące jest tylko to, że tym razem ułatwia to amerykański dziennikarz – napisał Radosław Sikorski w piątek na platformie X.

To nieprawda, że Polska kolaborowała przed wybuchem II wojny światowej z Hitlerem. W rzeczywistości 26 stycznia 1934 roku Polska podpisała z Niemcami pakt o niestosowaniu przemocy, co było próbą obrony niepodległości, a nie kolaboracją. Pakt ten był elementem tzw. polityki równej odległości autorstwa Józefa Piłsudskiego prowadzonej przez Polskę w latach 30., która polegała na odsuwaniu zagrożenia zarówno ze strony Niemiec, jak i ZSRR poprzez utrzymywanie dobrych stosunków z każdym z tych sąsiadów.

Słowa, które wypowiada Putin na temat rzekomej kolaboracji Polski z Hitlerem, to element znanej rosyjskiej narracji historycznej rozpowszechnianej szczególnie często w mediach społecznościowych po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. W myśl tej narracji, Polska kolaborowała z Hitlerem, jej pakt o nieagresji z Niemcami był przyczyną wybuchu wojny, a jako "hiena" Europy może doprowadzić do wybuchu kolejnej, wciągając w nią państwa NATO. Jednak co ciekawe, w wywiadzie, którego Putin udzielił Tuckerowi Carlsonowi, rosyjski dyktator przekazał, że Moskwa nie jest zainteresowana inwazją na "Polskę, Łotwę czy gdziekolwiek indziej".

Nie pierwszy raz rosyjski dyktator W. Putin obwinia napadniętą 17 IX 1939 r. przez ZSRR Polskę o wybuch II WŚ.Przywykliśmy też do paranoicznych, pseudohistorycznych uzasadnień agresji Rosji na 🇺🇦 w 2022 roku.Szokujące jest tylko to, że tym razem ułatwia to 🇺🇸 dziennikarz.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) February 9, 2024