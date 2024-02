Wywiad Carlsona z Putinem. Co ujawni prezydent Rosji?

Tucker Carlson przybył do Rosji kilka dni temu, a jego zdjęcia bardzo szybko obiegły sieć. Niemal wszyscy dziennikarze zza oceanu byli przekonani, że ta wizyta nie jest przypadkowa. W końcu spekulacje uciął sam Carlson, który w krótkim filmiku nakręconym na platformie X potwierdził, że porozmawia z Władimirem Putinem i wyjaśnił, dlaczego zdecydował się na wywiad. Jak przekonywał, "robi to dla Stanów Zjednoczonych" i chce, by opinia publiczna dowiedziała się, jak naprawdę wygląda wojna na Ukrainie. Jak już wcześniej opisywaliśmy, Tucker Carlson to jeden z najbardziej znanych amerykańskich dziennikarzy, słynący z bardzo konserwatywnych poglądów. W przeszłości prowadził swój autorski program w Fox News "Tucker Carlson Tonight", gdzie komentował wydarzenia z polityki. Obecnie publikuje swoje wywiady i komentarze na platformie X.

Wywiad Tuckera Carlsona z Władimirem Putinem ma zostać opublikowany o północy czasu polskiego, z 8 na 9 lutego. Na Se.pl opublikujemy najważniejsze wypowiedzi prezydenta Rosji oraz zbierzemy komentarze polityków i dziennikarzy. Bądźcie z nami.

