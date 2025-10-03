Sensacyjne doniesienia ws. Hołowni! To ma się wydarzyć już dziś

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia marzy o światowym stanowisku. Polityk zdecydował się na złożenie aplikacji w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Chociaż sam ocenił, że jego szanse na objęcie tego stanowiska nie są w tym momencie zbyt wielkie, to jednak jeszcze tydzień wcześniej „nie było ich wcale”. Wszystko więc może się zdarzyć.

Mówiąc uczciwie: szanse na dziś nie są wielkie, ONZ to skomplikowany, nieprzewidywalny świat. Jednak tydzień temu, gdy zaczynaliśmy ten proces, nie było ich wcale. A mi – przyznam – po całym tym szambie, przez które przeszedłem, radość daje myśl, że mógłbym znów znaleźć się tam, gdzie można znów skupić się na języku, który znam z mojego „poprzedniego” życia, a który rozumie każdy człowiek, niezależnie od poglądów, wyznania, języka, czy koloru skóry: języka chleba, opatrunku, przytulenia, nadziei. Proszę, byście mi kibicowali - zaznaczył polityk w opublikowanym kilka dni temu oświadczeniu, które pojawiło się w mediach społecznościowych.

Spotkanie Szymona Hołowni z sekretarzem generalnym ONZ

Tymczasem okazuje się, że Hołownia w piątek (3 października) ma spotkać się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterres, tak wynika z harmonogramu dnia szefa ONZ. Spotkanie ma odbyć się w Nowym Jorku o godz. 15.30 czasu lokalnego (21.30 w Polsce).

Co więcej, jak dowiedział się "Super Express" w zawalczeniu o marzenia i podjęciu nowych zdań, Szymonowi Hołowni miał pomóc sam prezydent Karol Nawrocki. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz, ujawnił, że Karol Nawrocki zrobił dla Hołowni sporo w czasie swojej ostatniej wizyty w USA. - Podczas rozmowy z Sekretarzem Generalnym ONZ António Guterresem prezydent przekonywał już do poparcia Hołowni – przyznał w rozmowie z nami minister Przydacz. A to właśnie może być kluczowa rekomendacja bo wybór komisarza będzie należał do Zgromadzenia Ogólnego ONZ, ale to gremium podejmie decyzję mając na względzie zdanie właśnie Sekretarza Generalnego.

Co czeka na Szymona Hołownie? Wysoka pensja, VIP-owskie luksusy

Stanowisko Wysokiego Komisarza to poziom Podsekretarza Generalnego ONZ. Pensja zasadnicza wynosi około 250–270 tysięcy dolarów rocznie, i to netto, czyli na rękę. Wynagrodzenie w ONZ jest zwolnione z podatku dochodowego, a dodatkowo powiększone o specjalne dodatki związane z kosztami życia w Genewie. Do tego dochodzą świadczenia rodzinne i dodatki. ONZ zwraca również koszty przeprowadzki i wypłaca specjalną „osiedzeniówkę”. Funkcjonuje system dopłat mieszkaniowych w Genewie, a także refundacja znacznej części czesnego w szkołach międzynarodowych dla dzieci.

