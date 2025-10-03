Prezydent pomaga załatwić prestiżowe stanowisko marszałkowi Sejmu. Poznaliśmy kulisy działań Karola Nawrockiego w USA

Prezydent przekonywał do poparcia marszałka

Marszałek Sejmu zaskoczył całą Polskę oświadczeniem, że nie będzie ubiegał się już o szefowanie Polsce 2050, powalczy za to o wysokie stanowisko w ONZ. - To będzie to jednym z największych sukcesów polityki zagranicznej w Rzeczypospolitej od czasu objęcia funkcji szefa Rady Europejskiej przez pana premiera Donalda Tuska. Życzę mu tego z całego serca – mówi Michał Gramatyka (54 l.). Ale kciuki za Szymona Hołownię trzymają także politycy prawicy. - Jeżeli pan marszałek będzie potrzebował mojej pomocy chętnie jej udzielę gdy tylko wyrazi taką wolę. To normalne , że wspieramy kandydatury rodaków – mówi nam Marcin Przydacz (40 l.). Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej zdradził nam jak dużo Karol Nawrocki zrobił dla lidera PL 2050 podczas swojej ostatniej wizyty w USA. - Podczas rozmowy z Sekretarzem Generalnym ONZ António Guterresem prezydent przekonywał już do poparcia Hołowni – mówi nam minister. A to właśnie może być kluczowa rekomendacja bo wybór komisarza będzie należał do Zgromadzenia Ogólnego ONZ, ale to gremium podejmie decyzję mając na względzie zdanie właśnie Sekretarza Generalnego.

Hołownia zostanie bogaczem

Stanowisko Wysokiego Komisarza to poziom Podsekretarza Generalnego ONZ. Pensja zasadnicza wynosi około 250–270 tysięcy dolarów rocznie, i to netto, czyli na rękę. Wynagrodzenie w ONZ jest zwolnione z podatku dochodowego, a dodatkowo powiększone o specjalne dodatki związane z kosztami życia w Genewie.

Do pensji dochodzą świadczenia rodzinne i dodatki. ONZ zwraca koszty przeprowadzki i wypłaca specjalną „osiedzeniówkę”. Funkcjonuje system dopłat mieszkaniowych w Genewie, a także refundacja znacznej części czesnego w szkołach międzynarodowych dla dzieci.

