Hołownia zostanie bogaczem. Milion pensji, przywileje i brak podatków!

Grzegorz Zasępa
Grzegorz Zasępa
Marta Kowalska
2025-09-29 12:03

Szymon Hołownia potwierdził, że złożył aplikację na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. „W piątek złożyłem aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego ONZ” - mówił dziś rano.

Szymon Hołownia

i

Autor: Super Express Szymon Hołownia
  • Szymon Hołownia potwierdził złożenie aplikacji na prestiżowe stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.
  • Funkcja ta wiąże się z roczną pensją netto rzędu 250-270 tysięcy dolarów, wolną od podatku, oraz bogatym pakietem benefitów.
  • Jeśli Hołownia obejmie to stanowisko, czeka go globalna kariera z ogromną odpowiedzialnością i przywilejami.
  • Sprawdź, jakie wyzwania i korzyści niesie za sobą praca na tak wysokiej pozycji w ONZ.

Pieniądze, jakich w Warszawie nie ma

Stanowisko Wysokiego Komisarza to poziom Podsekretarza Generalnego ONZ. Pensja zasadnicza wynosi około 250–270 tysięcy dolarów rocznie, i to netto, czyli na rękę. Wynagrodzenie w ONZ jest zwolnione z podatku dochodowego, a dodatkowo powiększone o specjalne dodatki związane z kosztami życia w Genewie.

Dla porównania: marszałek Sejmu zarabia w Polsce około 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Różnica jest kolosalna - Hołownia, gdyby objął stanowisko w ONZ, zarabiałby kilkukrotnie więcej niż obecnie w krajowej polityce, a jego pensja de facto nie byłaby opodatkowana.

Pakiet VIP: bilety, mieszkanie, szkoły dla dzieci

Do pensji dochodzą świadczenia rodzinne i dodatki. ONZ zwraca koszty przeprowadzki i wypłaca specjalną „osiedzeniówkę”. Funkcjonuje system dopłat mieszkaniowych w Genewie, a także refundacja znacznej części czesnego w szkołach międzynarodowych dla dzieci.

Wysoki Komisarz ma do dyspozycji samochód służbowy z kierowcą, korzysta z immunitetów i paszportu ONZ, a w podróżach służbowych lata klasą biznes. Do tego dochodzi pakiet ubezpieczenia zdrowotnego dla całej rodziny oraz udział w emerytalnym funduszu ONZ.

„Zerowy” PIT, wysoka stawka

Wynagrodzenia w ONZ podawane są jako kwoty netto. Większość państw członkowskich zwalnia je z podatku, a w wyjątkowych przypadkach ONZ wyrównuje różnicę. To oznacza, że podawane liczby to realne „na rękę”, a nie kwoty brutto.

Polecany artykuł:

SENSACJA! Szymon Hołownia naprawdę chce odejść z polskiej polityki! I to szybci…

Obowiązki i kalendarz Wysokiego Komisarza ONZ

Przywileje nie są darmowe. Wysoki Komisarz zarządza agencją zatrudniającą prawie 19 tysięcy pracowników w ponad 130 krajach. To on odpowiada za operacje humanitarne, przemawia na forum ONZ, apeluje o miliardy dolarów wsparcia i odwiedza obozy uchodźców w najbardziej niebezpiecznych regionach świata. Funkcja to nieustanne podróże, dyplomatyczna presja i ogromna odpowiedzialność.

Kim jest Filippo Grandi?

Obecny szef UNHCR, Włoch Filippo Grandi, kończy kadencję 31 grudnia 2025 roku. Kierował agencją niemal dekadę i mierzył się z bezprecedensowym wzrostem liczby uchodźców na świecie - dziś to ponad 110 milionów ludzi.

Co dalej?

Kto obejmie stery w 2026 roku? Na liście kandydatów pojawiają się głośne nazwiska z Europy, a teraz także Szymona Hołowni. Nowa osoba obejmie stanowisko 1 stycznia 2026 roku.

Jedno jest pewne: jeśli Szymon Hołownia wygra wyścig o tę posadę, finansowo trafi do ekstraklasy. Nieopodatkowane 270 tysięcy dolarów rocznie „na rękę” plus dodatki i pakiet benefitów ONZ - to życie i praca w globalnej lidze, z przywilejami i odpowiedzialnością, których próżno szukać w polskiej polityce.

Niżej zobaczysz zdjęcia, jak mieszka Szymon Hołownia z żoną Urszulą i córeczkami:

Tak mieszka Szymon Hołownia
17 zdjęć
Polityka SE Google News
Sonda
Czy Szymon Hołownia sprawdzi się jako Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ONZ
SZYMON HOŁOWNIA