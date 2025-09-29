Hołownia zostanie bogaczem. Milion pensji, przywileje i brak podatków!

Szymon Hołownia potwierdził złożenie aplikacji na prestiżowe stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Funkcja ta wiąże się z roczną pensją netto rzędu 250-270 tysięcy dolarów, wolną od podatku, oraz bogatym pakietem benefitów.

Jeśli Hołownia obejmie to stanowisko, czeka go globalna kariera z ogromną odpowiedzialnością i przywilejami.

Sprawdź, jakie wyzwania i korzyści niesie za sobą praca na tak wysokiej pozycji w ONZ.

Pieniądze, jakich w Warszawie nie ma

Stanowisko Wysokiego Komisarza to poziom Podsekretarza Generalnego ONZ. Pensja zasadnicza wynosi około 250–270 tysięcy dolarów rocznie, i to netto, czyli na rękę. Wynagrodzenie w ONZ jest zwolnione z podatku dochodowego, a dodatkowo powiększone o specjalne dodatki związane z kosztami życia w Genewie.

Dla porównania: marszałek Sejmu zarabia w Polsce około 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Różnica jest kolosalna - Hołownia, gdyby objął stanowisko w ONZ, zarabiałby kilkukrotnie więcej niż obecnie w krajowej polityce, a jego pensja de facto nie byłaby opodatkowana.

Pakiet VIP: bilety, mieszkanie, szkoły dla dzieci

Do pensji dochodzą świadczenia rodzinne i dodatki. ONZ zwraca koszty przeprowadzki i wypłaca specjalną „osiedzeniówkę”. Funkcjonuje system dopłat mieszkaniowych w Genewie, a także refundacja znacznej części czesnego w szkołach międzynarodowych dla dzieci.

Wysoki Komisarz ma do dyspozycji samochód służbowy z kierowcą, korzysta z immunitetów i paszportu ONZ, a w podróżach służbowych lata klasą biznes. Do tego dochodzi pakiet ubezpieczenia zdrowotnego dla całej rodziny oraz udział w emerytalnym funduszu ONZ.

„Zerowy” PIT, wysoka stawka

Wynagrodzenia w ONZ podawane są jako kwoty netto. Większość państw członkowskich zwalnia je z podatku, a w wyjątkowych przypadkach ONZ wyrównuje różnicę. To oznacza, że podawane liczby to realne „na rękę”, a nie kwoty brutto.

Obowiązki i kalendarz Wysokiego Komisarza ONZ

Przywileje nie są darmowe. Wysoki Komisarz zarządza agencją zatrudniającą prawie 19 tysięcy pracowników w ponad 130 krajach. To on odpowiada za operacje humanitarne, przemawia na forum ONZ, apeluje o miliardy dolarów wsparcia i odwiedza obozy uchodźców w najbardziej niebezpiecznych regionach świata. Funkcja to nieustanne podróże, dyplomatyczna presja i ogromna odpowiedzialność.

Kim jest Filippo Grandi?

Obecny szef UNHCR, Włoch Filippo Grandi, kończy kadencję 31 grudnia 2025 roku. Kierował agencją niemal dekadę i mierzył się z bezprecedensowym wzrostem liczby uchodźców na świecie - dziś to ponad 110 milionów ludzi.

Co dalej?

Kto obejmie stery w 2026 roku? Na liście kandydatów pojawiają się głośne nazwiska z Europy, a teraz także Szymona Hołowni. Nowa osoba obejmie stanowisko 1 stycznia 2026 roku.

Jedno jest pewne: jeśli Szymon Hołownia wygra wyścig o tę posadę, finansowo trafi do ekstraklasy. Nieopodatkowane 270 tysięcy dolarów rocznie „na rękę” plus dodatki i pakiet benefitów ONZ - to życie i praca w globalnej lidze, z przywilejami i odpowiedzialnością, których próżno szukać w polskiej polityce.

