Sensacyjne doniesienia. Trzęsienie ziemi w PiS?

Zaskakujący pomysł Bosaka. Co z wyborami prezydenckimi?

Do wyborów prezydenckich jeszcze kilka dobrych miesięcy, ale partie już teraz pracują nad wyborem odpowiednich kandydatów. Wydaje się, że najtwardszy orzech do zgryzienia będzie miał Jarosław Kaczyński. Wśród potencjalnych polityków, którzy mogą stanąć do wyścigu w przyszłorocznych wyborach wymienia się Beatę Szydło oraz Mateusza Morawieckiego. Mówi się również o politykach z drugiego szeregu, którzy podczas kampanii musieliby dopiero budować swoją rozpoznawalność. Prawdopodobnie kandydata Prawa i Sprawiedliwości poznamy w listopadzie tego roku.

W międzyczasie Jarosław Kaczyński może dokonać kilku ważnych zmian w kierownictwie partii. Mówi się o tym, że stanowiska wiceprezesów Prawa i Sprawiedliwości mogliby stracić Antoni Macierewicz oraz Beata Szydło. W to miejsce mieliby zostać powołani politycy z młodszego pokolenia: Paweł Jabłoński, Przemysław Czarnek, Anna Gembicka czy Zbigniew Bogucki. Do tego grona mógłby również dołączyć Patryk Jaki. Taka decyzja byłaby możliwa w przypadku dołączenia Suwerennej Polski do Prawa i Sprawiedliwości.

Co ciekawe, europoseł nie ukrywa swoich prezydenckich ambicji. - Jestem młody, mogę poczekać. Zresztą w tej sprawie nie chodzi o mnie, tylko o Polskę. Najważniejsze, aby kandydatem całego obozu był ktoś, kto chce i może walczyć o zwycięstwo oraz jeśli zostanie prezydentem nie będzie się bał działać - mówił w rozmowie z "Super Expressem" Patryk Jaki.

BOGUCKI FAWORYTEM KACZYŃSKIEGO? Długosz: To nowa twarz PiSu!