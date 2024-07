Sensacyjne wieści! Patryk Jaki wystartuje na prezydenta Polski?

Mateusz Morawiecki vs. Patryk Jaki

Prezes PiS Jarosław Kaczyński będzie miał z pewnością trudny orzech do zgryzienia. Jak przyznawał, ma na oku wielu kandydatów, ale ich atrybuty będą surowo oceniane przez władze partii – Mamy bardzo duży wybór między ludźmi, którzy mają różne zalety, ale wymogi wobec kandydata są wysokie. My stawiamy sobie pytanie: kto może nie tylko wejść do drugiej rundy, ale ją wygrać – mówił Jarosław Kaczyński o potencjalnym kandydacie prawicy na prezydenta w wyborach w 2025 roku.

Na zlecenie DoRzeczy.pl w sondażu Ipsos zbadano prognozowane szanse dwóch potencjalnych kandydatów PiS-u w nadchodzących wyborach prezydenckich – Mateusza Morawieckiego oraz Patryka Jakiego. Jeśli mowa o I turze wyborów, to 19 proc. Polaków uważa, że lepszym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Polski były premier Morawiecki. Z kolei według 10 proc., lepszym kandydatem byłby Patryk Jaki.

Szala na korzyść Jakiego, jednak odwraca się, jeśli chodzi o II turę, bo większość badanych uważa, że to on uzyskałby nieco lepszy wynik w ostatecznym starciu z kandydatem KO. Na Patryka Jakiego zagłosowałoby bowiem 39 proc. badanych, zaś na Mateusza Morawieckiego – 38 proc.

Czy Jaki chciałby zmierzyć się z Rafałem Trzaskowskim?

– Z pokorą podchodzę do wszystkich sondaży – mówi nam europoseł PiS Patryk Jaki. Dodaje, że jest gotowy do startu, „ale nie musi kandydować”. – Jestem młody, mogę poczekać. Zresztą w tej sprawie nie chodzi o mnie, tylko o Polskę. Najważniejsze, aby kandydatem całego obozu był ktoś, kto chce i może walczyć o zwycięstwo oraz jeśli zostanie prezydentem nie będzie się bał działać. Czasy się zmieniły, ekipa Tuska stworzyła w Polsce instytucjonalne bezprawie. Wiec my potrzebujemy kogoś, kto jak wygra, nie będzie się bał bronić Polski przed bandytami – zaznacza Jaki.