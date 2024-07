Klęska Jarosława Kaczyńskiego?! Takiej zdrady nie przewidział

Bunt przeciwko prezesowi

Dość szerokim echem odbiły się dla PiS-u ostatnie wydarzenia, które działy się na południu Polski. W województwie małopolskim doszło bowiem do ostrogo sporu w partii Jarosława Kaczyńskiego. Lokalni działacze zbuntowali się przeciwko decyzjom wierchuszki partii w kontekście wyboru marszałka województwa. Kandydat forsowany na to stanowisko przez Jarosława Kaczyńskiego, Łukasz Kmita, nie uzyskał odpowiedniego poparcia, a w ostateczności prezes PiS musiał zgodzić się na kandydaturę Łukasza Smułki.

Czy Jarosław Kaczyński traci władzę w partii?

Zapytaliśmy o to politycznego eksperta dr Bartosza Rydlińskiego z UKSW, który wyjaśnia nam przyczyny tej sytuacji. – Wybór Łukasza Smółki jest o tyle zastanawiający, że chociaż PiS uniknęło co prawda najgorszego scenariusza, czyli wcześniejszych wyborów w województwie małopolskim, to widać, jak siła charyzmatu Kaczyńskiego w PiS słabnie – twierdzi politolog. Jego zdaniem przyczyną tego stanu jest m. in. „brak dyskusji w obozie PiS-u w kontekście utraty władzy po wyborach parlamentarnych”.

LIST KACZYŃSKIEGO DO ZIOBRY, REPARACJE OD NIEMIEC I WYBORY W MAŁOPOLSCE! | DUDEK O POLITYCE Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

– A więc nie powiedziałbym, że jest to historia jakiejś prywatnej wendety poszczególnych radnych, tylko raczej niezgody na to, „żeby było, tak jak było” bez poważnej dyskusji dlaczego PiS jednak przegrało z Koalicją 15 października. Widzimy, że w bardzo ważnym i swego rodzaju symbolicznym dla PiS województwie małopolskim, radni sami pozwolili sobie na pokazanie żółtej kartki Jarosławowi Kaczyńskiemu oraz całej elicie Prawa i Sprawiedliwości – mówi nam dr Bartosz Rydliński.

W galerii poniżej zobaczysz, jak mieszka prezes PiS Jarosław Kaczyński: