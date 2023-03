Seniorzy żądają wypłat 14. emerytury w tym samym terminie. "Musimy zaplanować wydatki"

Elastyczny czas wypłaty "14"

W tym roku tzw. czternastka, w wysokości emerytury minimalnej (1588,44 zł brutto), trafi na konta wielu seniorów, prawdopodobnie na przełomie sierpnia i września. W ministerstwie rodziny i polityki społecznej trwają prace nad ustawą, która sprawi, że czternastka, tak jak trzynastka, będzie wypłacana co roku. Z jedną różnicą. - Przewidujemy elastyczny zapis dotyczący czasu wypłaty świadczenia. Pozwoli to na wypłacenie go w najbardziej odpowiednim momencie – oznajmiła szefowa resortu Marlena Maląg w Polsat News.

Waloryzacja emerytury Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS dostanie ponad 1000 złotych więcej!

Termin wypłaty powinien być stały!

Seniorom nie podoba się ten pomysł. - Dobrze, że dostanę 14, emeryturę, w tych trudnych czasach przyda się każdy grosz, ale termin wypłaty „czternastki" powinien być stały, żeby móc zaplanować wydatki, których jest coraz więcej! – uważa Bogdan Zieleniecki (82 l.) z Warszawy.

Seniorze, 13. emerytura już w kwietniu. Wiemy, kto dostanie 1445 zł a kto prawie o 200 zł mniej

Elastyczny termin wypłaty krytykują też eksperci. - Żeby człowiek mógł zabezpieczyć swoje potrzeby, musi wiedzieć co go czeka. Musi wiedzieć, czy może kupić pralkę albo na kiedy umówić hydraulika – mówi dr Tomasz Lasocki z Uniwersytetu Warszawskiego. - Gdyby intencją była pomoc dla seniorów w okresie wysokiej inflacji, „14” zostałaby wypłacona jak najszybciej. Podejrzewam, że będzie powiązana z wyborami – podkreśla z kolei Oskar Sobolewski, ekspert ds. emerytur.

Sonda Czy 14. emerytura powinna być wypłacana w elastycznych terminach? Tak, termin nie ma znaczenia. Nie, każde świadczenie powinno być płacone w tym samym terminie. Nie mam zdania.