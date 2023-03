Seniorze, 13. emerytura już w kwietniu. Wiemy, kto dostanie 1445 zł a kto prawie o 200 zł mniej

Trzynastka jednak będzie w kwietniu

Z powodu rekordowej drożyzny najstarsi Polacy nie mogą się już doczekać „13”. Kiedy zostanie wypłacony ten dodatek? Przez chwilę nie było co do tego w pewności. – 13. emerytura będzie wypłacana w maju, czerwcu – oznajmił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki (55 l.), zaskakując seniorów. Wczoraj słowa szefa rządu sprostował rzecznik rządu. – „13” będzie wypłacana w kwietniu. To było przejęzyczenie pana premiera. Uspokajam, zgodnie z przepisami ustawy będzie to wypłacone tak, jak było zaplanowane, czyli pierwsze wypłaty są od kwietnia – powiedział Piotr Müller (34 l.) w Polsacie.

13. emerytura minus składka i podatek

Przypominamy, że dodatek wypłacany jest w wysokości emerytury minimalnej. W ubiegłym roku po decyzji rządu od 13. emerytury została odprowadzona tylko składka zdrowotna. Gdyby w tym roku dodatek także został zwolniony z podatku dochodowego, wszyscy seniorzy dostaliby po 1445,48 zł na rękę. Niestety, zwolnienia nie będzie. W efekcie, jak obliczył ZUS, pełną kwotę (1445 zł) dostaną tylko osoby z emeryturą do 900 zł brutto. Z kolei osoby ze świadczeniem w wysokości 1,5 tys. zł brutto otrzymają 1374,48 zł dodatku. Jeżeli ktoś ma zaś 2,5 tys. zł brutto lub więcej, jego „13” wyniesie 1254,48 zł.

