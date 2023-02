Waloryzacja 2023. Wielkie wsparcie dla emerytów

Najnowsze dane GUS, dotyczące średniorocznej inflacji za cały 2022 roku, pozwalają wyliczyć wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 roku. Zgodnie z wyliczeniami waloryzacja wyniesie 14,8 proc. i będzie mocnym wsparciem dla emerytów. Zresztą, władza na każdym kroku podkreśla, że dba o seniorów: - W 2023 będzie dość obfita waloryzacja – po pierwsze. Po drugie – będą trzynastki i czternastki. Będziemy się starali, mimo trudnej sytuacji na rynkach światowych i oczywiście w Polsce, żeby to było sowite, bo wiemy, że jest inflacja. Dotrzymamy słowa, los emerytów, którzy są grupą najbardziej tracącą na inflacji, zostanie wyraźnie poprawiony - obiecywał jesienią zeszłego roku prezes PiS Jarosław Kaczyński w czasie jednej z wizyt, które odbywał jeżdżąc po kraju.

Waloryzacja 2023 będzie kwotowo-procentowa

W 2023 roku waloryzacja będzie kwotowo-procentowa. Co to oznacza? To system, który pozwala zwiększyć wysokość najniższych świadczeń. Waloryzacja kwotowo-procentowa polega na tym, że najniższe świadczenia są podwyższane o określoną kwotę, natomiast wyższe rosną procentowo. Dla najniższych rent i emerytur została zagwarantowana minimalna podwyżka kwotowa na poziomie 250 zł brutto, czyli 227,50 zł na rękę - będzie to odpowiadało do świadczeń wynoszących 1700 zł brutto. Natomiast świadczenia emerytalne wyższe niż 1700 zł brutto będą podniesione procentowo.

Waloryzacja emerytury Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS zyska ponad 1000 zł

Wynika z tego, że emeryci najlepiej zarabiający, także skorzystają, a w tej puli emerytów są politycy-emeryci, którzy są i w polskim Sejmie i Senacie. "Fakt" wyliczył, że Jarosław Kaczyński, który miesięcznie ma emeryturę w wysokości ok. 7500 zł emerytury brutto, dzięki tegorocznej waloryzacji zyska 1110 zł brutto. Na waloryzacji skorzysta też poseł Antoni Macierewicz, w jego przypadku ok. 3600 zł emerytury brutto zostanie podniesione przez waloryzację o ok. 530 zł brutto.

Ogromne podwyżki emerytur po waloryzacji 2023. Oto emerytury Bogdana Borusewicza i Joanny Senyszyn

Wśród sejmowych emerytów wyróżnia się posłanka Joanna Senyszyn. Jej emerytura wynosi 13 300 zł brutto, a waloryzacja procentowa podniesie jej świadczenie o ok. 1970 zł brutto. Posłanka dostaje jeszcze drugą emeryturę z Parlamentu Europejskiego. Sporo zyska na waloryzacji także wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Jego emerytura to ok. 8500 zł, a po waloryzacji zyska on ok. 1240 zł brutto.

