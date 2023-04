Seniorzy nie mogą być pewni czternastki. Wszystko przez koniec kadencji Sejmu

Emeryci czekają na dodatek

Skromne budżety seniorów dostały w kwietniu zastrzyk gotówki, czyli 13. emeryturę. W drugiej połowie roku renciści i emeryci mają też dostać czternastkę, czyli po 1588,44 zł brutto (osoby z wyższymi świadczeniami dostaną niższą kwotę).

Ale czy czternastka faktycznie będzie wypłacona? To niepewne, bo nie uchwalono ustawy w tej sprawie. Jej projekt najpierw ma być przyjęty przez rząd. Potem trafi do Sejmu. Nie wiadomo jak długo procedowali będą nad nim posłowie zanim zostanie przyjęty i przesłany do Senatu. Z kolei wyższa izba parlamentu może wprowadzić poprawki, które sprawią, że dokument znowu trafi do Sejmu. Ostatni głos będzie należał w tej sprawie do prezydenta. Zatem długa droga do wejścia ustawy w życie.

Wypłata czternastki we wrześniu

Czy rząd zdąży z wypłatą czternastki w tym roku? - Na pewno tak. Decyzję podejmie Rada Ministrów w rozporządzeniu, gdyż tak wynika z projektu ustawy. Mamy nadzieję, że projekt w najbliższym czasie trafi na obrady rządu, a następnie na drugie w maju posiedzenie Sejmu. Czternastka będzie wypłacona na jesieni – zapewnia Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej. Kiedy dokładnie? - Chciałbym, aby czternastka została wypłacona we wrześniu – powiedział Stanisław Szwed w rozmowie z „SE”.

