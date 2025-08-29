Senator Różański odpowiada na słowa gen. Kukuły. Padły ostre słowa!

Paulina Jaworska
2025-08-29 16:37

Całą Polską wstrząsną wypadek, do którego doszło w czwartek (28 sierpnia) na lotnisku w Radomiu. Rozbił się tam samolot F -16, a pilot sterujący maszyną, major Maciej Krakowian, zginął. Na temat treningów w ramach pokazów lotniczych wypowiedział się gen. Wiesław Kukuła. Jego słowa wstrząsnęły senatorem Mirosławem Różańskim, który jest generałem.

  • W czwartek, 28 sierpnia, w Radomiu doszło do tragicznego wypadku F-16, w którym zginął pilot, major Maciej Krakowian.
  • Katastrofa miała miejsce podczas przygotowań do pokazów Air Show 2025. 
  • Wypowiedź gen. Wiesława Kukuły na temat sensu pokazów lotniczych wywołała lawinę komentarzy i oburzenie gen. Mirosława Różańskiego.
  • Sprawdź, dlaczego słowa szefa Sztabu Generalnego WP tak mocno poruszyły senatora i byłego dowódcę generalnego.

Przypomnijmy, że w czwartek (28 sierpnia) wieczorem doszło do tragicznego wypadku w czasie prób przed pokazami na Air Show 2025 w Radomiu. Impreza lotnicza miała się odbyć w najbliższy weekend, czyli 30-31 sierpnia, ale z powodu katastrofy została odwołana, o czym powiadomił sam minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Z przykrością informujemy, że w trakcie treningu przygotowawczego do pokazów Air Show Radom 2025 doszło do wypadku lotniczego z udziałem samolotu F‑16 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Pilot nie przeżył. Osoby postronne nie zostały poszkodowane. Na miejscu natychmiast podjęto działania ratownicze - przekazało w komunikacie prasowym Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych tuż po wypadku.

Wiadomo, że śmierć w katastrofie lotniczej w Radomiu poniósł 35-letni major Maciej Krakowian. Śmierć pilota wstrząsnęła politykami, którzy składali kondolencje rodzinie zmarłego tragicznie lotnika, który pozostawił żonę i dwoje malutkich dzieci. 

W sieci pojawiła się masa komentarzy dotyczących katastrofy, wiele osób wypowiadało się na temat tragicznego zdarzenia. Niekiedy nawet w sposób, który można nazwać skandalicznym, jak choćby politolog Marek Migalski. Pojawiały się też wpisy nie tylko na temat wypadku F-16, ale też pilota, który zginął. Głos zabrał m.in. generał Wiesław Kukuła. Szef Sztabu Generalnego odpowiedział na słowa jednego z dziennikarzy, redaktora Defence24.pl Damiana Ratki. Ten napisał: 

- Napiszę tylko tyle, i wiem że pewnie kogoś tym zdenerwuję: 1. Jeśli pokazy lotnicze mają się odbywać, to zasady bezpieczeństwa powinny być zaostrzone, czyli zakaz niebezpiecznych manewrów. 2. W pokazach nie powinni brać udziału aktywnie służący piloci i maszyny bojowe!.

Generał Kukuła odpowiedział na to: - Miałem bardzo podobne podejście do tematu. Śp. "Slab" wiele miesięcy poświęcił by przekonać mnie do tego, że jestem w wielkim błędzie. Takie szkolenia i ćwiczenia służą również odstraszaniu. 

To właśnie te słowa mocno poruszyły generała Mirosława Różańskiego, który obecnie sprawuje mandat senatora. W  latach 2015-2017 był zaś dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych. Na słowa gen. Kukuły, Różański skomentował bardzo dosadnie: - Stanowisko Szefa SG WP, „że miał wiele wątpliwości, ale dał się przekonać, że takie imprezy mają sens” wygłoszone dzień po katastrofie nie licuje z zajmowanym stanowiskiem.

MIROSŁAW RÓŻAŃSKI
