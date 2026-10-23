Semka ostro o sytuacji Pełczyńskiej-Nałęcz. „Mobbing po prostu”. Padły mocne słowa o Tusku!

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-10-23 13:48

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz znalazła się w wyjątkowo trudnej sytuacji politycznej, a jej ambicje związane z objęciem stanowiska wicepremiera nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Piotr Semka w „Porannym Ringu” przedstawił krytyczną ocenę sposobu, w jaki Donald Tusk traktował polityczkę Polski 2050. Publicysta mówił o wieloletnim upokarzaniu minister, przywołał określenie „mobbing” i wskazał na polityków, którzy jego zdaniem nie kryją zadowolenia z jej niepowodzenia. Nie zabrakło również gorzkich słów o przyszłości Polski 2050.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w białym żakiecie patrzy przed siebie. O jej sytuacji w rządzie pisze SE Polityka.
Autor: Art Service/Super Express
  • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie otrzymała stanowiska wicepremiera, w przeciwieństwie do Andrzeja Domańskiego, co Piotr Semka interpretuje jako wynik politycznych "przepychanek" i decyzji Donalda Tuska.
  • Według Semki, Pełczyńska-Nałęcz była "demonstracyjnie ochrzaniana" na posiedzeniach rządu, a Grzegorz Sroczyński miał określić sposób jej traktowania jako "trzyletni mobbing".
  • Piotr Semka skrytykował postawę niektórych polityków (np. Bartosza Arłukowicza), zarzucając im "lizusostwo" i publiczne okazywanie zadowolenia z politycznych trudności Pełczyńskiej-Nałęcz.

Pełczyńska-Nałęcz bez stanowiska wicepremiera. Semka wskazuje na Tuska

Sytuacja Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz stała się jednym z tematów politycznego podsumowania tygodnia w „Porannym Ringu”. Piotr Semka zwrócił uwagę na kontrast między politycznymi ambicjami minister a decyzjami premiera Donalda Tuska.

W rozmowie przypomniano, że propozycja objęcia stanowiska wicepremiera pojawiła się w przypadku ministra finansów Andrzeja Domańskiego, podczas gdy Pełczyńska-Nałęcz nie doczekała się takiego awansu.

Efektem awantury Domańskiego była propozycja Donalda Tuska, aby stał się wicepremierem. No a przecież kto się nie stał wicepremierem? Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. W tym sensie widzimy, że doszło do takiej przepychanki – padło podczas rozmowy.

Zdaniem Semki problemy polityczki nie ograniczały się jednak wyłącznie do nieudanego zabiegania o stanowisko.

„Demonstracyjnie ochrzaniana na posiedzeniach rządu”

Publicysta w mocnych słowach opisał atmosferę, w jakiej – według jego relacji – Pełczyńska-Nałęcz funkcjonowała w rządzie Donalda Tuska.

Pani Katarzyna Pełczyńska - Nałęcz była wręcz demonstracyjnie ochrzaniana na posiedzeniach rządu – stwierdził Semka.

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W jego ocenie minister, mimo wiedzy i doświadczenia, znalazła się w politycznej pułapce. Początkowo związała swoją przyszłość z Szymonem Hołownią, a następnie postanowiła wykorzystać osłabienie jego pozycji do budowania własnych wpływów.

A potem wykorzystała okazję, w której zachwiała się wszechpotęga pana Hołowni i połakomiła się po funkcję wicepremiera. No i fatalnie trafiła, bo z jakichś powodów nie wiadomo dlaczego działała na nerwy Donaldowi Tuskowi – mówił publicysta.

Semka przywołał również opinię Grzegorza Sroczyńskiego z Kanału Zero, który – według relacji publicysty – określił sposób traktowania polityczki jako mobbing.

Grzegorz Soczyński z kanału Zero dobrze to nazwał, że to był trzyletni mobbing po prostu, którego świadkami byli wszyscy, którzy jak gdyby akceptowali ten stan rzeczy– powiedział Semka.

Semka uderza w polityków KO. „Katalog lizusów”

W „Porannym Ringu” pojawił się także wątek reakcji polityków na osłabienie pozycji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Semka zarzucił części z nich, że zamiast zachować powściągliwość, publicznie okazują zadowolenie z jej politycznych problemów.

Możemy teraz spróbować zrobić taki katalog lizusów, mianowicie tych, którzy jak usłyszeli, że pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wypada z gry, to pobiegli do swoich klawiatur napisać, jak to dobrze – stwierdził.

W tym kontekście wymienił Bartosza Arłukowicza, odnosząc się do jego internetowego komentarza dotyczącego politycznej sytuacji.

Publicysta posłużył się również dosadnym porównaniem.

Gdyby Bartosz Arłukowicz posunął się dalej na polu mizogini, to mógłby napisać: "Baba z wozu Donaldowi lżej", prawda” – powiedział Semka.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz:

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KATARZYNA PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ
PIOTR SEMKA