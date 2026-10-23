Wyborcy KO ocenili rząd po trzech latach. Donald Tusk ma powody do radości?

Zdecydowana większość wyborców Koalicji Obywatelskiej pozytywnie ocenia dotychczasowe działania rządu, co wskazuje na mocne poparcie w podstawowym elektoracie. Mimo pozytywnej oceny, największy odsetek w grupie zadowolonych stanowią osoby, które wybrały odpowiedź "raczej tak", co sugeruje umiarkowany optymizm i pewien dystans, a nie pełne zadowolenie. Znaczący odsetek wyborców KO wyraża niezadowolenie z działań rządu, co wskazuje na wyzwania w realizacji obietnic i reform.

Instytut Badań Pollster zrealizował dla nas sondaż, które miało na celu sprawdzenie, w jakim stopniu obecna koalicja rządząca, zdaniem jej własnego elektoratu, spełnia oczekiwania formułowane przed wyborami. Ankietowano wyłącznie osoby, które w ostatnich wyborach parlamentarnych zadeklarowały głosowanie na Koalicję Obywatelską.

Z zebranych danych wynika, że 65 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej uważa, iż rząd spełnia ich oczekiwania. Odmienne zdanie wyraziło 26 proc. ankietowanych, którzy wskazali, że ich oczekiwania nie są spełniane. Pozostałe 9 proc. respondentów nie zajęło jednoznacznego stanowiska w tej kwestii, deklarując brak wyrobionej opinii.

Co mówią wyniki o rządzie?

Wyniki sondażu wskazują na wyraźne poparcie dla obecnego gabinetu w jego podstawowym elektoracie. Prawie dwie trzecie wyborców KO pozytywnie ocenia realizację programu rządowego. Warto jednak zauważyć, że największy odsetek w tej grupie stanowią osoby, które wybrały odpowiedź „raczej tak” - to 47 proc.. Taki rozkład wskazuje, że choć elektorat dostrzega postępy w działaniach rządu, zachowuje pewną dozę ostrożności w swojej ocenie. Można jednak założyć, że premier Donald Tusk ma powody do zadowolenia.

Z drugiej strony, niemal co czwarty wyborca KO wyraża niezadowolenie z dotychczasowych działań, co sygnalizuje istnienie obszarów wymagających uwagi ze strony rządu. Może to dotyczyć między innymi tempa wdrażania kluczowych reform czy stopnia realizacji niektórych zadeklarowanych obietnic. Dodatkowo, 9 proc. respondentów, którzy nie mieli wyrobionej opinii, stanowi grupę, o której wsparcie koalicja może nadal zabiegać w kontekście przyszłych działań.

Sondaż przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster w dniach 6-7 października 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1018 dorosłych Polaków.

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