Wyborcy KO ocenili rząd po trzech latach. Donald Tusk ma powody do radości?

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-10-23 13:00

Najnowsze badanie przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster dla nas ujawnia, że zdecydowana większość elektoratu KO pozytywnie ocenia dotychczasowe działania rządu. Mimo to, znaczący odsetek wyborców wyraża pewien niedosyt, co wskazuje na obszary wymagające dalszej pracy.

Premier Donald Tusk siedzi w sejmowej ławie i lekko się uśmiecha. O wynikach sondażu dla rządu przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express
  1. Zdecydowana większość wyborców Koalicji Obywatelskiej pozytywnie ocenia dotychczasowe działania rządu, co wskazuje na mocne poparcie w podstawowym elektoracie.
  2. Mimo pozytywnej oceny, największy odsetek w grupie zadowolonych stanowią osoby, które wybrały odpowiedź "raczej tak", co sugeruje umiarkowany optymizm i pewien dystans, a nie pełne zadowolenie.
  3. Znaczący odsetek wyborców KO wyraża niezadowolenie z działań rządu, co wskazuje na wyzwania w realizacji obietnic i reform.

Instytut Badań Pollster zrealizował dla nas sondaż, które miało na celu sprawdzenie, w jakim stopniu obecna koalicja rządząca, zdaniem jej własnego elektoratu, spełnia oczekiwania formułowane przed wyborami. Ankietowano wyłącznie osoby, które w ostatnich wyborach parlamentarnych zadeklarowały głosowanie na Koalicję Obywatelską.

Z zebranych danych wynika, że 65 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej uważa, iż rząd spełnia ich oczekiwania. Odmienne zdanie wyraziło 26 proc. ankietowanych, którzy wskazali, że ich oczekiwania nie są spełniane. Pozostałe 9 proc. respondentów nie zajęło jednoznacznego stanowiska w tej kwestii, deklarując brak wyrobionej opinii.

Donald Tusk odwiedził Indie po 15 latach. Tak przywitano polskiego premiera [ZDJĘCIA]

Co mówią wyniki o rządzie?

Wyniki sondażu wskazują na wyraźne poparcie dla obecnego gabinetu w jego podstawowym elektoracie. Prawie dwie trzecie wyborców KO pozytywnie ocenia realizację programu rządowego. Warto jednak zauważyć, że największy odsetek w tej grupie stanowią osoby, które wybrały odpowiedź „raczej tak” - to 47 proc.. Taki rozkład wskazuje, że choć elektorat dostrzega postępy w działaniach rządu, zachowuje pewną dozę ostrożności w swojej ocenie. Można jednak założyć, że premier Donald Tusk ma powody do zadowolenia.

Z drugiej strony, niemal co czwarty wyborca KO wyraża niezadowolenie z dotychczasowych działań, co sygnalizuje istnienie obszarów wymagających uwagi ze strony rządu. Może to dotyczyć między innymi tempa wdrażania kluczowych reform czy stopnia realizacji niektórych zadeklarowanych obietnic. Dodatkowo, 9 proc. respondentów, którzy nie mieli wyrobionej opinii, stanowi grupę, o której wsparcie koalicja może nadal zabiegać w kontekście przyszłych działań.

Sondaż przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster w dniach 6-7 października 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1018 dorosłych Polaków. 

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

W takich warunkach mieszka Donald Tusk
Galeria zdjęć 20
Sonda
Jak oceniasz rząd Donalda Tuska?
Biedrzycka Expressem | 2026 10 23
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SONDAŻ
Donald Tusk