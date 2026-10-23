Donald Tusk odwiedził Indie po 15 latach. Tak przywitano polskiego premiera [ZDJĘCIA]

Premier Donald Tusk prowadzi azjatycką podróż do Indii i Wietnamu, której głównymi celami są wzmocnienie relacji dwustronnych, intensyfikacja współpracy gospodarczej oraz omówienie kluczowych kwestii międzynarodowych.

Polska dąży do zrównoważenia bilansu handlowego z Indiami i zwiększenia wzajemnych obrotów do 10 mld dolarów, koncentrując się na eksporcie produktów zaawansowanych technologicznie oraz otwierając polsko-indyjskie forum gospodarcze.

Wizyta ma również wymiar strategiczny i dyplomatyczny, obejmujący umocnienie partnerstwa strategicznego z Indiami, rozmowy o kwestiach międzynarodowych (Ukraina, Bliski Wschód, G20) oraz wizję Polski jako "bramy do Europy" dla firm indyjskich i Indii jako "bramy do Azji" dla polskich przedsiębiorstw.

Premier Donald Tusk rozpoczął swoją azjatycką podróż od Indii, gdzie w Nowym Delhi spotkał się z premierem Narendrą Modim. Przybycie polskiej delegacji zostało uroczyście przyjęte; na lotnisku premiera powitano tradycyjnym tańcem, a w stolicy pojawiły się dwujęzyczne bilbordy z jego wizerunkiem, zawierające napisy w języku hindi i polskim, w tym proste „Witamy”. Jak zauważył były ambasador RP w Indiach, Adam Burakowski, publikując zdjęcia plakatów, taka oprawa podkreśla znaczenie tej wizyty. Jest to pierwsza wizyta polskiego premiera w Indiach od ponad 15 lat, choć poprzednią w 2010 roku również złożył Donald Tusk.

Czwartkowy dzień w Nowym Delhi premier Tusk rozpoczął od złożenia kwiatów w mauzoleum Mahatmy Gandhiego, a następnie spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Indii, Subrahmanyamem Jaishankarem.

Kluczowe rozmowy

Centralnym punktem indyjskiej części wizyty były rozmowy z premierem Narendrą Modim. Ich zwieńczeniem miały być wspólne oświadczenia obu szefów rządów. Indyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało, że przywódcy omówią pełen zakres wzajemnych relacji, a także kwestie międzynarodowe, takie jak konflikt na Ukrainie i sytuacja na Bliskim Wschodzie. Relacje polsko-indyjskie nabrały nowego wymiaru w sierpniu 2024 roku, kiedy podczas wizyty premiera Modiego w Polsce zostały podniesione do rangi partnerstwa strategicznego. Polska wyraża również nadzieję na indyjskie poparcie w dążeniach do uzyskania miejsca w grupie G20.

Podczas spotkania z premierem Modim, Donald Tusk podkreślił: „Polska i Indie to kraje, które łączy wiele, a nic nie dzieli. Budujemy naszą przyjaźń na zaufaniu i wspólnych wartościach”. Premier Modi z kolei zwrócił uwagę na znaczenie historycznych więzi i solidarności między narodami. Ustalono również, że 30 marca, w rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych, będzie obchodzony Dzień Polsko-Indyjskiego Partnerstwa.

W ramach wizyty, premier Tusk otworzył polsko-indyjskie forum gospodarcze. Wydarzenie to, poświęcone współpracy w sektorach obronnym, stoczniowym, surowcowym i kosmicznym, odbyło się 22 października w Nowym Delhi, a dzień później planowane jest jego kontynuowanie w Bengaluru.

Głównym motywem intensyfikacji rozmów gospodarczych jest dążenie Polski do zrównoważenia bilansu handlowego z Indiami. W 2025 roku wzajemne obroty osiągnęły 5,681 mld euro, z czego polski eksport wyniósł zaledwie 1,366 mld euro, a import 4,315 mld euro. Generuje to deficyt po stronie polskiej zbliżający się do 3 mld euro. Mimo to, Polska pozostaje największym partnerem handlowym Indii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Perspektywy rozwoju handlu

Warszawa planuje zmniejszyć tę dysproporcję, koncentrując się na eksporcie produktów zaawansowanych technologicznie, takich jak silniki turboodrzutowe czy urządzenia mechaniczne, które już teraz stanowią główną pozycję polskiej sprzedaży do Indii, wartą blisko 590 mln euro. Według byłego ambasadora Adama Burakowskiego, obie strony dążą do zwiększenia wzajemnych obrotów do 10 mld dolarów. Premier Tusk podczas otwarcia forum biznesowego w Nowym Delhi wyraził intencję, aby Polska stała się „bramą do Europy dla firm z Indii, a Indie – bramą do Azji dla polskich przedsiębiorstw”. Zaznaczył, że kraje te mogą efektywnie współpracować w obszarach obronności, energetyki, rolnictwa, technologii, cyfryzacji oraz sektorze kosmicznym. Podkreślił również, że „Przedsiębiorczość, wiedza i nowe technologie zmieniają obraz społeczeństwa – to nas łączy”.

Nie tylko Indie

W kolejnym dniu delegacja uda się do Bengaluru, uznawanego za główny ośrodek technologiczny Indii. Premier Tusk weźmie tam udział w seminarium poświęconym branżom ICT i lotniczo-kosmicznej, a także spotka się z władzami stanu Karnataka. Następnie polski premier poleci do Wietnamu, gdzie odwiedzi Da Nang i Hanoi.

W Wietnamie, w poniedziałek, planowane są rozmowy z szefem wietnamskiego rządu Lê Minh Hưngiem oraz prezydentem Tô Lâmem. Tematem tych spotkań będzie rozwój współpracy dwustronnej oraz otwarcie wietnamskiego rynku na polskie produkty żywnościowe.

W naszej galerii zobaczysz, jak przywitano Donalda Tuska w Indiach: