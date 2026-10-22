Nagła decyzja Donalda Tuska. Przekazał ją na X w trzech zdaniach

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-10-22 16:44

Premier Donald Tusk podjął decyzję dotyczącą policjanta Łukasza Schöna z Chorzowa. Mężczyzna w wyniku tragicznego zdarzenia poważnie zachorował. Policjant ucierpiał podczas akcji, uratował 17 osób, ale zapłacił za to zdrowiem. Szef rządu powiadomił, że policjant będzie miał specjalne wsparcie.

Nagła decyzja Donalda Tuska. Przekazał ją na X w trzech zdaniach
Autor: SE/Paweł Dąbrowski

W zeszłym roku w jednym z mieszkań w Chorzowie przy ulicy Morcinka wybuchł pożar. Na miejscu jako pierwsi zjawili się policjanci, a wśród nich Łukasz Schön z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie. Nie zważając na zagrożenie, ruszył w ogień i dym, by ratować mieszkańców. Z ewakuowanego budynku udało się wydostać 17 osób.

Niestety, Łukasz Schön zatruł się czadem. W wyniku tego doznał poważnego niedotlenienia mózgu, co doprowadziło u niego do rozwoju zespołu Lance’a - Adamsa – rzadkiego i ciężkiego schorzenia neurologicznego, które jest trwałe i nieuleczalne. Objawia się ono bolesnymi i niekontrolowanymi miokloniami [skurczami mięśni], zaburzeniami równowagi, trudnościami ruchowymi i koniecznością stałego przyjmowania leków neurologicznych. Osoba, która cierpi na to schorzenie musi korzystać z pomocy innych. Policjant zmaga się z wieloma przeciwnościami, ale nie poddaje. Teraz do jego sprawy odniósł się premier Donald Tusk, który przekazał dobre wieści.

Na portalu X szef rządu napisał, że podjął decyzję o wsparciu bohaterskiego policjanta:

- Bohaterski policjant Łukasz Schön wyprowadził 17 osób z płonącego budynku, ratując im życie. Sam poświęcił swoje zdrowie. Właśnie podjąłem decyzję o dodatkowym świadczeniu z puli premiera.

Kilka tygodni temu starszy posterunkowy Łukasz Schön podjął decyzję o zakończeniu służby.

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Donald Tusk