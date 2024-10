Sejm rezygnuje z budowy hotelu za 300 mln zł. "Dom poselski nie spełnia najniższych standardów"

Sąd uniewinnił liderki Strajku Kobiet. Mają żal do obecnej władzy

Nowy hotel jednak nie powstanie

Obecny Dom Poselski powstał na bazie przedwojennego hotelu poselskiego. Ostatnią modernizację przeszedł w latach 1987-1994, a więc jest w standardzie z lat 80. W 2022 r. informowaliśmy, że Kancelaria Sejmu przygotowuje budowę nowego hotelu. Inwestycja szacowana na 300 mln zł wciąż nie ruszyła. Powód? Ograniczenia planu zagospodarowania przestrzennego, które nie przewidują budynku o tak dużej kubaturze. A także „konieczność wykonania prac remontowych w innych obiektach” – tłumaczą pracownicy kancelarii.

Pikantne tajemnice hotelu sejmowego! Prostytutki, alkohol i imprezy do rana

Zaniechanie inwestycji nie cieszy jednego z mieszkańców hotelu, posła PiS Krzysztofa Tchórzewskiego. – Sejm jest wizytówką naszego państwa i uważam, że gmach parlamentu spełnia europejskie standardy. Natomiast hotel jest wizytówką parlamentarzystów, a nie spełnia nawet najniższych standardów – przekonuje poseł Krzysztof Tchórzewski. - Młodzi parlamentarzyści mają problem, gdy przyjeżdżają do nich rodziny, bo największe pokoje mają po kilkanaście mkw., a w starej części hotelu są jeszcze mniejsze – tłumaczy polityk i dodaje, że kiedyś trzeba będzie rozpocząć rozmowy o hotelu dla przyszłych pokoleń parlamentarzystów.

- Jeżeli przyjeżdża do nas delegacja jakiegoś państwa, to wstyd zaprosić do pokoju hotelowego jakiegokolwiek parlamentarzystę z zagranicy. Nie powinno tak być - podsumowuje Krzysztof Tchórzewski. Według posła PiS zakwaterowanie w hotelu poselskim powinno być obowiązkiem parlamentarzystów. - W czasie obrad mogą być w każdej chwieli wezwani na komisję albo na głosowanie i powinni być w dyspozycji. Kiedy mieszkają na mieście, trudno im wypełniać swoje obowiązki - uważa Tchórzewski.

