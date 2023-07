Zła wiadomość dla seniorów!

Sejm zdecydował, że mniej emerytów będzie dostawać czternastkę

Sejm odrzucił poprawkę Senatu, który chciał, by dodatek nazywany czternastą emeryturą dostawało więcej seniorów i zaproponował podwyższenie progu uprawniającego do jego otrzymania do ponad 4000 zł. W piątek Sejm zdecydował, że cała czternastka trafi tylko do osób, których emerytura nie przekracza 2900 zł. - Będzie ona mniej atrakcyjna niż mogłaby być – komentuje ekspert emerytalny Oskar Sobolewski.