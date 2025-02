Sanitariusz, który jest przy Franciszku, był też przy Janie Pawle II

Przy Franciszku na stałe jest też mój długoletni kolega, sanitariusz Massimiliano Strappetti, który pracował przed laty na oddziale reanimacji Polikliniki Gemelli, po czym trafił na stałe do Watykanu, by zajmować się coraz bardziej cierpiącym Janem Pawłem II. Teraz nie odstępuje papieża na krok. Jest na każdej audiencji, ceremonii oraz w domu św. Marty i to on naciskał, żeby hospitalizować Franciszka prawie dwa tygodnie temu, po tym jak zapalenie oskrzeli nie ustępowało – relacjonuje nam Wolińska-Ridei, obecnie korespondentka telewizji EWTN z Watykanu.