Małgorzata Wolińska - Riedi prosto z Watykanu: "Sanitariusz nie odstępuje papieża na krok"

Poprzedni papieże mieli osobistych lekarzy

Papież Franciszek kontynuuje terapię, także tlenową - to najnowsze informacje przekazane przez źródła watykańskie. Służby medyczne cały czas monitorują sytuację w związku z obustronnym zapaleniem płuc. Jego stan lekarze określają jako krytyczny, ale stabilny. - Przy poprzednikach Franciszka było tak, że każdy miał swojego osobistego lekarza. Janem Pawłem II zajmował się dr Renato Buzzonetti, a Benedyktem XVI prof. Fabrizio Polisca. Franciszek nie ma swojego lekarza na wyłączność, również w czasie podróży zagranicznych przy papieżu jest któryś z lekarzy pracujących w przychodni watykańskiej – opowiada nam Magdalena Wolińska – Riedi, która jest żoną byłego żołnierza Gwardii Szwajcarskiej i obywatelką Watykanu. Teraz przy Jorge Bergoglio jest dr Luigi Carbone, wicedyrektor watykańskiej służby zdrowia oraz wyspecjalizowana ekipa medyczna z Polikliniki Gemelli.

Piętro polikliniki przeznaczone dla Franciszka

- Przy Franciszku na stałe jest też mój długoletni kolega, sanitariusz Massimiliano Strappetti, który pracował przed laty na oddziale reanimacji Polikliniki Gemelli, po czym trafił na stałe do Watykanu, by zajmować się coraz bardziej cierpiącym Janem Pawłem II. Teraz nie odstępuje papieża na krok. Jest na każdej audiencji, ceremonii oraz w domu św. Marty i to on naciskał żeby hospitalizować Franciszka prawie dwa tygodnie temu, po tym jak zapalenie oskrzeli nie ustępowało – relacjonuje nam korespondentka telewizji EWTN z Watykanu. Dla papieża z Argentyny to czwarty pobyt w szpitalu, ale zdecydowanie najbardziej poważny. Placówka ma wydzielone całe dziesiąte piętro dla Ojca Świętego, jego ochrony, najbliższych współpracowników i opieki medycznej. - Struktura szpitala jest super nowoczesna i zapewnia papieżowi najdoskonalszy sprzęt, który wspiera lekarzy w walce o jego zdrowie i życie. Jako obywatelka Watykanu miałam okazję przebywać właśnie w tych przestrzeniach, kiedy musiałam poddać się operacjom ortopedycznym na skutek poważnych złamań i jest to faktycznie część wydzielona dla samego papieża, kardynałów czy garstki mieszkańców Watykanu – opowiada Wolińska – Riedi, która wielokrotnie rozmawiała z Franciszkiem, towarzysząc mu w wielu pielgrzymkach, także tej do Polski na Światowe Dni Młodzieży.

