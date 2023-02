Sąd oszacował cierpienie rotmistrza Pileckiego. Syn chciał 26 milionów zł

Wzięli uczniów do więzienia, żeby ich… Uczyć! Skazany zabrał głos

Rotmistrz Pilecki. Bohater zabity przez władze PRL

Rtm. Witold Pilecki dostał się do obozu Auschwitz, aby zdobyć dowody za prowadzone przez Niemców ludobójstwo, a po ucieczce z obozu walczył w Powstaniu Warszawskim. Komunistyczne władze w 1947 r. aresztowały bohatera AK, a po ponad rocznym maltretowaniu w więzieniu, skazały go na śmierć. W 1990 r. Pilecki został sądownie uniewinniony, a rodzina (żona i syn i córka) dostała 500 mln starych zł odszkodowania. Można było wówczas kupić za to np. kilka mieszkań.

Kim był Witold Pilecki? Rodzina: żona Maria, dzieci córka Zofia i syn Andrzej

Syn Witolda Pileckiego dostanie 1,5 mln złotych

W 2022 roku ”Super Express” jako pierwszy informował, że syn straconego żołnierza AK Andrzej Pilecki, domaga się odszkodowania i zadośćuczynienia za więzienie i śmierć ojca. Czy nowe roszczenie jest zasadne? Prawnicy mieli podzielone opinie. W środę, 8 lutego Sąd Okręgowy w Warszawy wydał wyrok: odrzucono wniosek o odszkodowanie, gdyż to zostało wypłacone 33 lata temu. Syn Pileckiego dostanie jednak 1,5 mln zł zadośćuczynienia.

Sędzia: Sąd nie kierował się emocjami i zasługami

Sędzia Monika Łukaszewicz długo uzasadniała tę decyzję.

Kim był ksiądz Kaczyński? Niezwykła historia

Wnioskowana kwota [26 mln zł - przyp. SE] była zbyt wygórowana. 1,5 mln zł to zadośćuczynienie za 385 dni cierpienia Witolda Pileckiego w więzieniu, za tortury jak wyrywanie paznokci. Sąd nie kierował się jego zasługami, tylko potraktował Pileckiego jak każdego Polaka. Nie brał też pod uwagę śmierci, bo tej nie da się wycenić – mówiła sędzia, uzasadniając wyrok.

Pełnomocniczka Andrzeja Pileckiego oburzona wyrokiem. Będzie apelacja?

Wyrok oburzył pełnomocniczkę Andrzeja Pileckiego. – Można odnieść wrażenie, że z punktu widzenia interesu ekonomicznego państwa, łatwiej jest pozbawić życia obywatela niż go aresztować – oświadczyła radca prawny Anna Bufnal (40 l.).

Wyrok nie jest prawomocny. Nie wiadomo, czy Andrzej Pilecki odwoła się od niego.

