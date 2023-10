Rzecznik rządu: jeżeli prezydent powierzy misję tworzenia rządu zwycięskiej partii, PiS podejmie próbę

We wtorek i środę - na zaproszenie głowy państwa - w Pałacu Prezydenckim odbędą się konsultacje z przedstawicielami poszczególnych komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w nowym Sejmie. Spotkania odbędą się osobno z każdym z komitetów wyborczych, w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi przez te komitety w wyborach. Na wtorek na godz. 12 zaplanowano spotkania z przedstawicielami KW Prawo i Sprawiedliwość, natomiast na godz. 14 konsultacje z KKW Koalicja Obywatelska PO.N IPL Zieloni.

Rzecznik rządy był pytany we wtorek w Polsat News, jak premier Mateusz Morawiecki odpowie na pytanie Andrzeja Dudy, czy ma większość parlamentarną: - Odpowie, że taką większość buduje się, gdy jest się desygnowanym na premiera. (…) Bez desygnowania kandydata na premiera z naszego obozu politycznego, to misja tworzenia rządu nie istnieje. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się (…) powierzyć misję tworzenia rządu zwycięskiej partii, to wtedy będziemy podejmować taką próbę – powiedział Piotr Müller.

Na uwagę, że nie ma teraz większości, rzecznik stwierdził, że „większość testuje się na sali sejmowej”. Dodał, że w kuluarach prowadzone są rozmowy z przedstawicielami różnych partii politycznych. - Natomiast, jeśli mamy poważnie podchodzić do misji tworzenia rządu, to ona może być rozpoczęta tylko wtedy, gdy będzie desygnowanie ze strony pana prezydenta – zaznaczył. W wyborach do Sejmu PiS zdobyło 194 mandaty, KO - 157; Trzecia Droga - 65; Nowa Lewica - 26; Konfederacja - 18.

Konstytucja przewiduje trzy możliwe kroki wyłonienia rządu po wyborach. W pierwszym dużą rolę odgrywa prezydent, który m.in. desygnuje premiera, biorąc pod uwagę, że zaproponowany przez niego rząd, aby uzyskać wotum zaufania, musi zdobyć poparcie bezwzględnej większości w Sejmie. Jeśli ta próba zakończyłaby się niepowodzeniem, inicjatywę przejmuje Sejm. Wówczas premier i rząd potrzebują bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Gdyby posłom nie udało się powołać rządu, inicjatywa wraca do prezydenta, a do wotum zaufania potrzebna jest zwykła większość.

