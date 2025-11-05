Są wyniki badań toksykologicznych po sekcji Barbary Skrzypek. Prokuratura podała szczegóły

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-11-05 10:06

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie poinformowała o wynikach badań chemiczno-toksykologicznych po sekcji zwłok Barbary Skrzypek, wieloletniej dyrektor biura Jarosława Kaczyńskiego. Z oficjalnego komunikatu wynika, że nie stwierdzono obecności żadnych trucizn, środków odurzających ani substancji toksycznych.

Zmarła Barbara Skrzypek

Autor: Beata Zawrzel/ Reporter
  • Badania prowadzono w kierunku lotnych trucizn organicznych, środków odurzających, psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych.
  • Nie wykryto alkaloidów opium, benzodiazepin, kwasu glikolowego ani glioksalowego, acetonu czy alkoholu izopropylowego.
  • Wykryto jedynie formaldehyd i metanol, składniki stosowane w procesie balsamowania zwłok.
  • Wszystkie wykryte pierwiastki występowały w nietoksycznych stężeniach.

Prokuratura potwierdza: brak śladów trucizn i narkotyków

W komunikacie przekazanym 4 listopada 2025 r. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie poinformowała o uzyskaniu opinii z zakresu badań chemiczno-toksykologicznych przeprowadzonych po sekcji zwłok Barbary Skrzypek.

Grzegorz Braun wyróżniony na Białorusi. Sikorski wbija szpilę i przypomina Szmydta

„Badania były prowadzone pod kątem obecności lotnych trucizn organicznych, środków odurzających z grupy alkaloidów opium, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, leków z grupy pochodnych benzodiazepiny oraz kwasu glikolowego i glioksalowego, jak również acetonu i alkoholu izopropylowego, substancji i pierwiastków toksycznych, azotanów (III). Nie stwierdzono obecności żadnej z ww. substancji” — przekazano w oświadczeniu.

W organizmie tylko śladowe, nietoksyczne pierwiastki

W badaniach laboratoryjnych stwierdzono wyłącznie formaldehyd i metanol, substancje będące składnikami płynów używanych do balsamowania ciała. Jak zaznaczono, ich obecność jest naturalnym wynikiem procedur pośmiertnych i nie ma znaczenia toksykologicznego.

„Stwierdzono obecność formaldehydu, metanolu, które są składnikami płynów używanych do balsamowania zwłok, a także innych pierwiastków standardowo występujących w otoczeniu i absorbowanych do organizmu, w nietoksycznych stężeniach” — czytamy w komunikacie podpisanym przez prokurator Karolinę Staros, rzeczniczkę Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Co dalej z postępowaniem?

Według informacji przekazanych przez prokuraturę, wyniki toksykologii zostaną włączone do akt prowadzonego śledztwa dotyczącego okoliczności śmierci Barbary Skrzypek. Na tym etapie postępowania nie ujawniono nowych informacji o dalszych czynnościach procesowych.

Źródło: Komunikat Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie z 4 listopada 2025 r. Autor wypowiedzi: prokurator Karolina Staros, rzecznik prasowy PO Warszawa-Praga.

