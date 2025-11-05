Czarzasty zwrócił się do Ziobry: „Pamiętasz, jak trzymali mi pistolet przy głowie?”

Weronika Fakhriddinova
2025-11-05 8:55

Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Nowej Lewicy i wicemarszałek Sejmu, w ostrym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych zwrócił się bezpośrednio do Zbigniewa Ziobry. Polityk przypomniał dramatyczne wydarzenia z 2007 r., gdy, jak mówi, antyterroryści weszli do jego domu, a jeden z zatrzymanych miał mieć przyłożony pistolet do głowy. W tle trwające śledztwo wobec byłego ministra sprawiedliwości: prokuratura domaga się postawienia mu 26 zarzutów.

Dawno niewidziany Włodzimierz Czarzasty w Sejmie

i

Autor: Marek Kudelski/SUPER EXPRESS Dawno niewidziany Włodzimierz Czarzasty w Sejmie
  • W nagraniu Włodzimierz Czarzasty pyta Zbigniewa Ziobrę m.in.: „Pamiętasz, jak o 6 rano wprowadziłeś mi do domu policję? Jak położyłeś na ziemi moją gołą żonę?”
  • Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów; więc doręczono mu też zawiadomienie o postępowaniu w sprawie uchylenia immunitetu.
  • W czwartek sejmowa komisja regulaminowa ma zająć się wnioskiem o uchylenie immunitetu Ziobry.
  • TVN24 dotarł do 159-stronicowego materiału z uzasadnieniem zarzutów (dokumenty, grafiki, nagrania, pendrive’y, zeznania, ustalenia NIK).

Czarzasty do Ziobry: „Pamiętasz, jak leżałem na podłodze?”

W nagraniu, które obiegło media społecznościowe, Włodzimierz Czarzasty bezpośrednio zwrócił się do byłego ministra sprawiedliwości. Polityk przypomniał dramatyczne wydarzenia z 15 marca 2007 r., kiedy, jak twierdzi, antyterroryści weszli o świcie do jego domu.

– Ziobro, pamiętasz, jak o 6 rano wprowadziłeś mi do domu policję? Jak położyłeś na ziemi moją gołą żonę? Jak wszedłeś do sypialni mojej córki i mojego syna? Pamiętasz, jak leżałem na podłodze, a ludzie, którzy za twoją wiedzą weszli do mnie do domu, trzymali mi pistolet przy głowie i mówili: „jak podniesiesz łeb, to ci go k*** odstrzelimy”?* — mówi Czarzasty w nagraniu. 

To jedna z najmocniejszych wypowiedzi politycznych ostatnich miesięcy, łączy osobisty ton z atakiem na byłego szefa resortu sprawiedliwości.

Prokuratura żąda uchylenia immunitetu Ziobry

W tle tego emocjonalnego wystąpienia toczy się śledztwo wobec Zbigniewa Ziobry. Prokuratura planuje postawić mu 26 zarzutów, w tym m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Do Sejmu trafiło już zawiadomienie o postępowaniu dotyczącym uchylenia immunitetu.

Ziobro zapowiedział, że nie zrzeknie się go dobrowolnie. W czwartek sprawą ma się zająć komisja regulaminowa, która oceni wniosek prokuratury i przekaże opinię marszałkowi Sejmu.

159 stron materiałów śledczych

Jak ustaliła stacja TVN24, dokument przekazany przez śledczych liczy 159 stron i zawiera m.in.:

  • oficjalne dokumenty,
  • grafiki spotkań polityków,
  • nagrania rozmów,
  • korespondencję między byłymi urzędnikami,
  • pendrive’y i materiał dowodowy z NIK,
  • zeznania świadków i podejrzanych.

Część materiałów, według stacji, nie była wcześniej znana opinii publicznej.

„Budapeszt ci nie pomoże”

W dalszej części nagrania Czarzasty nawiązał również do ostatnich doniesień o pobycie Ziobry na Węgrzech.

– Budapeszt ci nie pomoże, Ziobro. Budapeszt nie uratuje cię przed odpowiedzialnością — mówił lider Lewicy, kończąc nagranie.Jego wystąpienie momentalnie obiegło media społecznościowe, zdobywając tysiące komentarzy i udostępnień. Politycy opozycji nazwali je „rozliczeniem po latach”, a przedstawiciele PiS „politycznym atakiem w najtrudniejszym momencie dla Ziobry”.

Co dalej?

W czwartek posłowie z komisji regulaminowej zdecydują, czy rekomendować uchylenie immunitetu byłemu ministrowi. To wstęp do historycznego głosowania, które może otworzyć drogę do procesu karnego.

Poniżej galeria zdjeć: Dawno niewidziany Włodzimierz Czarzasty w Sejmie

Włodzimierz Czarzasty
20 zdjęć
