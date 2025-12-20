Kosiniak-Kamysz o misjach: To tarcza dla Polski! Mocny list szefa MON

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
PAP
PAP
Marta Kowalska
2025-12-20 20:06

Udział sił zbrojnych w misjach zagranicznych od lat wzmacnia bezpieczeństwo Polski, Europy i świata. Podczas uroczystości w Warszawie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie służby żołnierzy oraz pamięci o tych, którzy oddali życie poza granicami kraju.

Szef MON w Turcji

i

Autor: Jakub Kozłowski Władysław Kosiniak-Kamysz w Turcji
Polityka SE Google News
  • Udział polskich żołnierzy w misjach zagranicznych jest kluczowy dla bezpieczeństwa Polski i stabilności międzynarodowej, co podkreślił minister obrony narodowej.
  • Polska uczestniczy w misjach zagranicznych od 1953 roku, a ponad 115 tys. Polaków, głównie żołnierzy, służyło poza granicami kraju.
  • Niestety, w misjach zginęło lub zmarło ponad 120 osób, a ponad 800 zostało rannych, w tym pięciu żołnierzy w najtragiczniejszym dniu misji w Afganistanie.
  • Co roku 21 grudnia obchodzony jest Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach Zagranicznych, honorujący ich ofiarę i zobowiązanie państwa do wzmacniania obronności.

Udział sił zbrojnych w misjach zagranicznych

Udział Sił Zbrojnych RP w misjach i operacjach poza granicami państwa pozostaje jednym z kluczowych elementów systemu bezpieczeństwa. W liście skierowanym do uczestników wojskowego capstrzyku w Warszawie wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że polscy żołnierze od lat realizują zadania o strategicznym znaczeniu dla stabilności międzynarodowej.

„Udział Sił Zbrojnych w misjach i operacjach poza granicami państwa był i jest istotnym elementem systemu zapewniania bezpieczeństwa Polsce, Europie i światu” – napisał szef MON. Jak podkreślono, żołnierze reprezentowali kraj z profesjonalizmem i odwagą, niosąc pomoc tam, gdzie była ona najbardziej potrzebna.

Capstrzyk wojskowy i pamięć o poległych

Uroczysty capstrzyk odbył się 20 grudnia na Skwerze Pamięci przy Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Wydarzenie co roku poprzedza Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach Zagranicznych, obchodzony 21 grudnia. Podczas ceremonii odczytano listę żołnierzy i pracowników cywilnych wojska, którzy zginęli na misjach, a także zaprezentowano lampiony z ich wizerunkami.

„Uroczystość to wyraz pamięci o towarzyszach broni, którzy wypełniając rotę przysięgi wojskowej, służyli ojczyźnie daleko od jej granic… Oddali to, co najcenniejsze – własne życie” – głosił list ministra, odczytany przez wiceministra Pawła Bejdę.

Misje zagraniczne Wojska Polskiego – historia i bilans

Polska uczestniczy w misjach zagranicznych od 1953 r., kiedy pierwsi obserwatorzy zostali wysłani do Korei. Od tamtej pory przez misje przeszło ponad 115 tys. Polaków, głównie żołnierzy, ale także funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Zginęło lub zmarło ponad 120 osób, a ponad 800 zostało rannych.

Szczególną datą pozostaje 21 grudnia 2011 r., gdy podczas misji w Afganistanie zginęło pięciu żołnierzy z 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Był to najtragiczniejszy dzień w historii polskich misji zagranicznych.

Risercz [19.12.2025]
Sonda
Czy Władysław Kosiniak-Kamysz jest dobrym ministrem obrony narodowej?

Polecany artykuł:

Pilne ostrzeżenie Zełenskiego dla Polski. Jeden błąd może nas wiele kosztować
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WETERANI
WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ
MISJE