Kosiniak-Kamysz o misjach: To tarcza dla Polski! Mocny list szefa MON

Udział polskich żołnierzy w misjach zagranicznych jest kluczowy dla bezpieczeństwa Polski i stabilności międzynarodowej, co podkreślił minister obrony narodowej.

Polska uczestniczy w misjach zagranicznych od 1953 roku, a ponad 115 tys. Polaków, głównie żołnierzy, służyło poza granicami kraju.

Niestety, w misjach zginęło lub zmarło ponad 120 osób, a ponad 800 zostało rannych, w tym pięciu żołnierzy w najtragiczniejszym dniu misji w Afganistanie.

Co roku 21 grudnia obchodzony jest Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach Zagranicznych, honorujący ich ofiarę i zobowiązanie państwa do wzmacniania obronności.

Udział sił zbrojnych w misjach zagranicznych

Udział Sił Zbrojnych RP w misjach i operacjach poza granicami państwa pozostaje jednym z kluczowych elementów systemu bezpieczeństwa. W liście skierowanym do uczestników wojskowego capstrzyku w Warszawie wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że polscy żołnierze od lat realizują zadania o strategicznym znaczeniu dla stabilności międzynarodowej.

„Udział Sił Zbrojnych w misjach i operacjach poza granicami państwa był i jest istotnym elementem systemu zapewniania bezpieczeństwa Polsce, Europie i światu” – napisał szef MON. Jak podkreślono, żołnierze reprezentowali kraj z profesjonalizmem i odwagą, niosąc pomoc tam, gdzie była ona najbardziej potrzebna.

Capstrzyk wojskowy i pamięć o poległych

Uroczysty capstrzyk odbył się 20 grudnia na Skwerze Pamięci przy Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Wydarzenie co roku poprzedza Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach Zagranicznych, obchodzony 21 grudnia. Podczas ceremonii odczytano listę żołnierzy i pracowników cywilnych wojska, którzy zginęli na misjach, a także zaprezentowano lampiony z ich wizerunkami.

„Uroczystość to wyraz pamięci o towarzyszach broni, którzy wypełniając rotę przysięgi wojskowej, służyli ojczyźnie daleko od jej granic… Oddali to, co najcenniejsze – własne życie” – głosił list ministra, odczytany przez wiceministra Pawła Bejdę.

Misje zagraniczne Wojska Polskiego – historia i bilans

Polska uczestniczy w misjach zagranicznych od 1953 r., kiedy pierwsi obserwatorzy zostali wysłani do Korei. Od tamtej pory przez misje przeszło ponad 115 tys. Polaków, głównie żołnierzy, ale także funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Zginęło lub zmarło ponad 120 osób, a ponad 800 zostało rannych.

Szczególną datą pozostaje 21 grudnia 2011 r., gdy podczas misji w Afganistanie zginęło pięciu żołnierzy z 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Był to najtragiczniejszy dzień w historii polskich misji zagranicznych.

Risercz [19.12.2025] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.