Siemoniak ujawnia! Polak podejrzany o kontakt z obcym wywiadem trafił do aresztu

Polak aresztowany na 3 miesiące po zatrzymaniu przez ABW pod zarzutem gotowości współpracy z obcym wywiadem.

Zatrzymany 40-latek gromadził materiały dokumentujące m.in. kolejowe transporty sprzętu wojskowego, co potwierdzało jego zainteresowanie infrastrukturą wojskową.

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak podkreślił wagę sprawy dla bezpieczeństwa państwa.

Sąd uznał, że istnieją przesłanki do tymczasowego aresztowania, a śledztwo wciąż trwa.

Areszt po działaniach ABW

Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec Polaka zatrzymanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Decyzja zapadła w sobotę i dotyczy mężczyzny podejrzanego o działalność mogącą zagrażać bezpieczeństwu państwa. Informację potwierdził minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, który podkreślił wagę sprawy z punktu widzenia ochrony interesów kraju.

Zatrzymanie było efektem czynności operacyjnych prowadzonych przez ABW. Jak wskazano, sprawa dotyczy przestępstwa opisanego w artykule 130 paragraf 3 Kodeksu Karnego, który odnosi się do zgłoszenia gotowości współpracy z obcym wywiadem.

Dokumentowanie transportów wojskowych

Według przekazanych informacji, w trakcie przeszukań zabezpieczono materiały świadczące o zainteresowaniu podejrzanego infrastrukturą wojskową i logistyką. Minister Siemoniak przekazał w oficjalnym komunikacie:

„W toku przeprowadzonych przeszukań zabezpieczono dowody gromadzenia przez podejrzanego materiałów dokumentujących m.in. kolejowe transporty sprzętu wojskowego”.

Zgromadzone dowody mają potwierdzać, że działania mężczyzny nie miały charakteru przypadkowego, lecz były ukierunkowane na konkretne obiekty i zdarzenia związane z wojskiem.

Decyzja sądu

Jak zaznaczył Tomasz Siemoniak, sąd uznał, że w sprawie zachodzą przesłanki do izolacyjnego środka zapobiegawczego. Minister poinformował:

„W sobotę 20 grudnia 2025 roku sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec 40-letniego obywatela RP, któremu przedstawiono zarzut zgłoszenia gotowości działania na rzecz obcego wywiadu (artykuł 130 paragraf 3 Kodeksu Karnego).

Śledztwo w sprawie jest kontynuowane, a służby analizują zabezpieczone materiały oraz możliwe powiązania podejrzanego z zagranicznymi podmiotami wywiadowczymi.

