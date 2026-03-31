Rzecznik rządu drwiąco o Nawrockim: Poleciał robić za tło do zdjęcia

Prezydent Karol Nawrocki ostatnio miał szereg spotkań i wyjazdów. Wystarczy wspomnieć, że w zeszłym tygodniu wybrał się na Węgry, a w miniony weekend przebywał w USA, by wziąć udział w konserwatywnej konferencji CPAC, wygłosił tam przemówienie. Rzecznik rządu Adam Szłapka ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24, że "to była tylko wycieczka".

Rzecznik rządu ostro wypowiedział się na temat spotkania prezydenta z Orbanem: - Pan prezydent poleciał do Budapesztu robić za tło do zdjęcia kampanijnego Orbana. (...) Orban blokuje dwa miliardy polskich pieniędzy, które powinniśmy mieć zwrócone z budżetu Unii Europejskiej za pierwsze transze pomocy dla Ukrainy. Orban blokuje 90 miliardów europejskiej pożyczki dla Ukrainy - przyznał wprost.

Po czym dodał, że nawet jeżeli są politycy PiS-u (uważający, że zwycięstwo Orbana jest w interesie Polski), a którzy z jakiegoś powodu nie lubią Ukrainy, powinni rozumieć, czym jest interes Polski: - W interesie Polski jest to, żeby front był jak najdalej od polskich granic i żeby Ukraina nie przegrała tej wojny. Ona może nie przegrać tej wojny, jeśli będzie wspierana między innymi przez nas, przez Unię Europejską - wyjaśnił rzecznik rządu Donalda Tuska. I jak dodał Orban jest politykiem, który robi gigantyczne interesy z Władimirem Putinem.

Zresztą, w mocnych słowach Adam Szłapka skomentował też wizytę Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych i udział w konferencji środowisk prawicowych. Szczególnie ostro zrecenzował wypowiedzi prezydenta na temat bezpieczeństwa Europy, nawiązał przy tym do decyzji Nawrockiego o zawetowaniu ustawy wdrażającej unijny mechanizm SAFE:

Pan prezydent mówił też o tym, zresztą cytował zdaje się w tym zakresie pana prezydenta Trumpa, że Europa musi być bardziej odpowiedzialna, musi bardziej się skupić na bezpieczeństwie, bo na razie wszystko jest bardzo źle w tej Europie. A to prezydent Nawrocki wetował program SAFE, który był dokładnie po to wymyślony, żeby Unia Europejska i Europa zainwestowały w przemysł zbrojeniowy i żeby mogły suwerennie produkować uzbrojenie po to, żebyśmy nie byli uzależnieni od innych dostawców - ocenił ostro Szłapka.

