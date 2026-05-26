Rzecznik Nawrockiego "nie ma żadnych wątpliwości". Lech Wałęsa znowu będzie wściekły

Piotr Margielewski
2026-05-26 10:19

Sprawa współpracy Lecha Wałęsy z Służbą Bezpieczeństwa w czasach PRL-u od lat wzbudza spore emocje, zarówno u byłego prezydenta, jak i sporej części polskiego społeczeństwa. Teraz głos w tej sprawie postanowił zabrać rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz. Jego jednoznaczna opinia z całą pewnością wywoła furię Wałęsy!

  • Lechowi Wałęsie od lat zarzuca się, że współpracował z SB.
  • Ten od lat konsekwentnie temu zaprzecza.
  • Teraz głos w tej sprawie zabrał rzecznik prezydenta.
  • Rafał Leśkiewicz jest w tej kwestii bardzo jednoznaczny.

Apel Wałęsy

W ubiegłym roku Lech Wałęsa zaapelował do byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, aby dali dowód jego niewinności. - Zwracam się publicznie do byłych przeciwników moich w walce szczególnie z byłego SB. Jak zauważyłem wielu z Was podobnie jak ja chciała Wolnej Polski. Różniliśmy się tylko tym, że Wy nie wierzyliście, że to możliwe było w tamtym czasie, czekaliście na dogodniejsze okoliczności. Różne stosowaliśmy metody walki. Los pozwolił mnie poprowadzić i osiągnąć upragniony cel. Mam nadzieję że widząc jak brudzą mój życiorys, znajdzie się kilku z Was i powie publicznie prawdę w kilku sprawach – domagał się były przewodniczący "Solidarności".

- 1]. Była zorganizowana grupa ludzi w całej Polsce która propagowała kłamliwie, zmontowany mój brudny życiorys, w tym rzekomą współpracę z SB. Wszystko to pozbierał i zamieścił w swoich dziełach Centkiewicz. 3].W czasie internowania nie pobrałem i nie wypiłem ani kieliszka alkoholu, obstawa zachęcona przez zwierzchników by mnie rozpić brała na moje konto niejako potwierdzając że realizują wyznaczony cel" – wskazał Wałęsa. "Sprawy są przedawnione, główni stratedzy walki nie żyją, ja nie będę wnosił jakiegokolwiek pretensji. Liczę że wystarczy komuś z Was odwagi i honoru by stanąć w prawdzie - apelował.

Zważywszy na przytoczoną poniżej najnowszą wypowiedź przedstawiciela Kancelarii Prezydenta, apel nie przyniósł oczekiwanych efektów...

Leśkiewicz zabiera głos

Na briefingu prasowym w poniedziałek 25 maja głos ws. przeszłości Lecha Wałęsy zabrał Rafał Leśkiewicz. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego wygłosił bardzo jednoznaczną opinię. Jak stwierdził:

- To sprawa sprzed 26 lat. Dziś, w roku 2026, nie ma żadnych wątpliwości, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem komunistycznej bezpieki o pseudonimie "Bolek"

- Jak podkreślił Leśkiewicz, "są na to liczne dowody". – Dziś tymi dowodami dysponujemy. W roku 2016, w lutym, prokuratorzy IPN przejęli oryginały akt potwierdzające współpracę Wałęsy z komunistycznymi organami bezpieczeństwa państwa – dodawał.

