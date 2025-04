Rzeczniczka Nawrockiego odpowiada na doniesienia o drugim mieszkaniu

Rzeczniczka kandydata na prezydenta popieranego przez PiS, Karola Nawrockiego, skomentowała doniesienia medialne dotyczące jego wypowiedzi, jaka padła ostatnio. Chodzi o informację dotyczącą posiadanych mieszkań. Media zarzucają Nawrockiemu, że mógł ukryć fakt posiadania drugiego mieszkania. Jak podkreśliła Emilia Wierzbicki, kandydat odnosił się do sytuacji "zwykłych Polaków", co "mogło zostać odebrane jako deklaracja, że on także posiada jedno mieszkanie".

Karol Nawrocki wypowiedział się na temat podatku katastralnego w odniesieniu do osób, które mają jedno mieszkanie. Powiedział to tak, że można było zrozumieć, że on właśnie jest taką osobą. Nawrocki powiedział: "Ja tu mówię w imieniu Polek i Polaków, zwykłych, takich jak ja, którzy mają jedno mieszkanie". Tymczasem z ustaleń portalu Onet wynika, że Karol Nawrocki on także drugi lokal. Z ustaleń Onetu wynika, że kandydat PiS posiada dwa mieszkania - 60-metrowe w gdańskiej dzielnicy Siedlce oraz oddaloną od niego o 20 minut kawalerkę mającą 28,5 m2.

Oświadczenia majątkowe i certyfikaty bezpieczeństwa

Jak podkreśliła Wierzbicki, informacje o posiadanych przez Nawrockiego mieszkaniach przez lata były zawarte w sporządzanych przez niego oświadczeniach majątkowych i były również przedmiotem informacji przedkładanych służbom udzielającym certyfikaty dostępu do informacji niejawnych.

"Z tytułu posiadania nieruchomości rodzina Nawrockich nie uzyskuje żadnych dochodów. Mieszkanie jest w dyspozycji osoby, którą od wielu lat, jeszcze jako działacz społeczny w gdańskiej dzielnicy Siedlce, jako jedyny opiekował się dr Karol Nawrocki" - podkreśliła rzeczniczka.

Podatek katastralny

Wierzbicki dodała, że Karol Nawrocki jest "zdecydowanym przeciwnikiem podatku katastralnego dla rodzin i proponuje wpisanie zakazu podatku katastralnego do Konstytucji RP". Odniosła się również do jego wypowiedzi kandydata na prezydenta. "Wskazał właśnie na sytuację zwykłych Polaków, którzy mają jedno mieszkanie i mogło to zostać odebrane jako deklaracja, że on także posiada jedno mieszkanie" - tłumaczyła Wierzbicki.

Wierzbicki przekazała również, że "Karol Nawrocki podpisałby ustawę 'lex Kropiwnicki', obciążające dodatkowym podatkiem osoby takie jak wiceminister Robert Kropiwnicki, które posiadają kilkanaście mieszkań".

