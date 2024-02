Ryszard Czarnecki straci immunitet?! Jest wniosek prokuratury, poważne zarzuty

W komunikacie zamojskiej prokuratury można wyczytać, że z zawiadomienia Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych prowadzi śledztwo ws. "doprowadzenia Parlamentu Europejskiego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie 203 167 euro przez posła do Parlamentu Europejskiego" Ryszarda Czarneckiego. Zdaniem śledczych między 10 czerwca 2009 roku a 12 listopada 2023 roku europoseł PiS, aby osiągnąć korzyść majątkową, "w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru", jako poseł do PE VII kadencji, doprowadził europarlament do "niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, w łącznej kwocie 203 167 euro".

Jak ustaliła prokuratura Ryszard Czarnecki "w sporządzonych i podpisanych przez siebie dokumentach, podał nieprawdę co do swojego miejsca zamieszkania w Polsce, wskazując, że miejsce to w kraju pochodzenia znajduje się pod dwoma adresami w Jaśle (woj. podkarpackie - red), w sytuacji, gdy jego faktycznym miejscem zamieszkania w Polsce była Warszawa, a nadto złożył 243 wnioski o zwrot kosztów podróży, w których podał nieprawdę, co do odbywanych podróży służbowych, w tym pojazdów, jakimi miał odbywać podróże i liczby przejechanych kilometrów, wprowadzając odpowiednie służby Parlamentu w błąd".

Europoseł otrzymał zwrot wydatków na podróże służbowe, dodatków pobytowych związanych z obecnością w posiedzeniach komisji w polskim parlamencie, diet związanych z czasem podróży oraz odległością z tytułu podróży. Jak podkreśla prokuratura, działał na szkodę instytucji i uczynił sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu. Czarneckiemu grozi za to do 8 lat więzienia.

W rozmowie z portalem interia.pl Ryszard Czarnecki przyznał, że jest zaskoczony przedstawieniem wniosku, bez przesłuchania go. - Oddałem wszystkie środki finansowe. Środki zostały zwrócone już dawno. Parlament Europejski nie poniósł żadnego uszczerbku finansowego, również polski podatnik - przekazał eurodeputowany.

Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła Ryszarda Cz. w związku z podejrzeniem zawyżenia kosztów podróży służbowych o kwotę ponad 200 tysięcy euro.Komunikat w tej sprawie: ⬇️https://t.co/TUCC5LsMQb— Prokuratura (@PK_GOV_PL) February 26, 2024

Blisko dwa lata temu "Rzeczpospolita" wnikliwie analizowała wnioski Czarneckiego o zwrot kosztów dojazdów do Brukseli. Podejrzenia OLAF wzbudziły liczne przejazdy europosła PiS różnymi samochodami, które nie były jego. Właściciele tych aut zaprzeczyli, by pożyczali je Czarneckiemu.

Cztery lata temu unijni śledczy odkryli, że w latach 2009-2018 Ryszard Czarnecki pobierał nienależne mu zwroty kosztów podróży służbowych i diety, czym miał naciągnąć PE, wtedy na ok. 100 tys. euro. W śledztwie wykryto, że europoseł do Brukseli jeździł m.in kabrioletem, który został zezłomowany 11 lat wcześniej.

Ryszard Czarnecki w lutym 2012 roku wpisał w rozliczeniu, że odbywał podróże fiatem punto cabrio. Tymczasem właściciel samochodu, poinformował, że samochód został rozbity 11 lat wcześniej (2001), na tyle poważnie, że musiał zostać zezłomowany.

