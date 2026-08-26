Rusza Campus Polska. Trzaskowski z jasnym przesłaniem do młodych

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-08-26 17:43

W Olsztynie rusza piąta edycja Campusu Polska Przyszłości. Inicjator wydarzenia, Rafał Trzaskowski, podkreśla, że celem jest zaangażowanie młodych w życie publiczne. W festiwalu weźmie udział około 1 tys. uczestników, a na 120 wydarzeniach wystąpi 240 prelegentów, w tym premier Donald Tusk.

Rusza Campus Polska. Trzaskowski z jasnym przesłaniem do młodych
Autor: https://campuspolska.pl// Materiały prasowe
  • Campus Polska Przyszłości to największy festiwal polityczno-społeczny w naszej części Europy, organizowany już po raz piąty przez Rafała Trzaskowskiego.
  • W tym roku w Olsztynie blisko 1000 młodych uczestników weźmie udział w 120 wydarzeniach z udziałem 240 prelegentów, aby zaangażować się społecznie i politycznie.
  • Program skupia się na geopolityce, innowacjach i reagowaniu na kryzysy, goszcząc premiera Tuska, laureata Nobla Alesa Bialackiego oraz wielu ministrów i ekspertów.
  • Organizatorzy podkreślają transparentność finansowania i traktują Campus jako kluczowe wydarzenie dla koalicji demokratycznej w kontekście nadchodzących wyborów.

Rusza Campus Polska. Trzaskowski z jasnym przesłaniem do młodych

W środę w Olsztynie oficjalnie rozpoczęła się piąta edycja festiwalu, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń społeczno-politycznych w kraju. Zainteresowanie było duże – o udział aplikowało ponad 3,5 tys. młodych osób. Rafał Trzaskowski, inicjator wydarzenia, podkreślił, że Campus Polska Przyszłości jest przede wszystkim dla młodych ludzi, aby pomóc im zaangażować się społecznie i politycznie. Prezydent Warszawy odrzucił sugestie, jakoby wydarzenie miało służyć jego osobistym celom politycznym.

– Jest po to, żeby pomóc im zaangażować się społecznie i politycznie, żebyśmy my się też mogli przez cały czas uczyć od nich tego, co jest najważniejsze - stwierdził Rafał Trzaskowski podczas konferencji prasowej.Podkreślił również, że Campus nie jest "doraźną imprezą" i odbywa się niezależnie od kalendarza wyborczego, a jego celem jest kontynuacja projektu rozpoczętego pięć lat temu.

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Program tegorocznej edycji, skupiony wokół tematów geopolityki, innowacji i odporności na kryzysy, wypełniony jest spotkaniami z czołowymi postaciami polskiej i zagranicznej sceny politycznej oraz społecznej. Tegoroczny Campus Polska Przyszłości gościć będzie kluczowych członków rządu, w tym premiera Donalda Tuska, wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz ministrów i wiceministrów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, ministra rodziny Agnieszka Dziemanowicz-Bąk oraz pełnomocniczka rządu ds. równości Katarzyna Kotula.

Z uczestnikami spotkają się również marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. W programie przewidziano także spotkania z gośćmi z zagranicy, takimi jak białoruski noblista Aleś Bialacki, dziennikarz Andrzej Poczobut czy amerykański strateg polityczny Patrick Gaspard, były dyrektor polityczny w administracji Baracka Obamy.

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CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI
RAFAŁ TRZASKOWSKI