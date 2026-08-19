Trzaskowski ma powody do niepokoju! Chcą go odwołać. Tysiące warszawiaków już podpisały wniosek

W Warszawie trwa intensywna akcja zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum, które ma odwołać prezydenta Rafała Trzaskowskiego i Radę Warszawy.

Inicjatorzy zebrali już ponad 40 tysięcy podpisów, jednak do wymaganego progu brakuje jeszcze około 90 tysięcy, a termin upływa 28 września.

Sprawdź, czy organizatorzy zdążą zmobilizować mieszkańców i jakie warunki muszą być spełnione, aby referendum w ogóle mogło dojść do skutku.

Ponad 40 tys. podpisów pod referendum w Warszawie

Inicjatorzy referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Warszawy podsumowali dotychczasową zbiórkę. Maciej Wilk przekazał w mediach społecznościowych, że udało się już przekroczyć granicę 40 tys. podpisów.

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"Już ponad 40 000 Warszawianek i Warszawiaków podpisało wniosek o referendum w sprawie odwołania władz stolicy. Wielu powątpiewało w powodzenie naszej akcji. Dziś widać już wyraźnie, że jesteśmy dobrze zorganizowani, konsekwentni i zdeterminowani, aby do 28 września zebrać wymagane 130 tys. podpisów - i to z bezpiecznym zapasem" - napisał w serwisie X Maciej Wilk.

Do wskazanego przez niego celu brakuje więc jeszcze około 90 tys. podpisów.

Maciej Wilk dziękuje wolontariuszom

Wilk podkreślił, że za dotychczasowym wynikiem stoją przede wszystkim osoby zaangażowane w zbiórkę na ulicach stolicy.

"Dziesiątki osób przed albo po pracy, w weekendy i w swoim wolnym czasie wychodzą na ulice miasta i przez wiele godzin zbierają podpisy - całkowicie społecznie. To oni są siłą tej akcji. Chcę im wszystkim za tę pracę, wytrwałość i determinację serdecznie podziękować" - zwrócił się do współpracowników.

Zapowiedział także zwiększenie skali akcji.

Wilka przekazał również, że "w najbliższych tygodniach zobaczycie na ulicach Warszawy jeszcze więcej wolontariuszy w charakterystycznych pomarańczowych kamizelkach i jeszcze więcej stanowisk oznaczonych proporcami z napisem referendum".

Ile podpisów potrzeba do referendum?

Do przeprowadzenia referendum lokalnego potrzebne jest poparcie 10 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców Warszawy. Według danych przytaczanych przez WP chodzi o około 132 tys. podpisów. Przy obecnym wyniku ponad 40 tys. podpisów do osiągnięcia tego pułapu brakuje jeszcze około 92 tys.

Samo zebranie podpisów nie przesądza jednak o skuteczności referendum. Aby jego wynik był wiążący, do urn musi pójść odpowiednio duża liczba mieszkańców. W przypadku Warszawy próg ważności wynosi trzy piąte liczby osób uczestniczących w ostatnich wyborach samorządowych, czyli około 450 tys. wyborców.

Poniżej galeria zdjęć. Politycy na Pardzie Równości w Warszawie: Trzaskowski, Szczerba, Czarzasty

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