Trzaskowski ma powody do niepokoju! Chcą go odwołać. Tysiące warszawiaków już podpisały wniosek

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-08-19 16:49

Akcja na rzecz referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego i Rady Warszawy trwa. Maciej Wilk poinformował, że pod wnioskiem zebrano już ponad 40 tys. podpisów. Organizatorzy mają czas do 28 września. Do deklarowanego celu wciąż brakuje około 90 tys. podpisów.

Rafał Trzaskowski z mikrofonem i notatkami w ręku przemawia do ludzi. O wniosku o referendum przeczytasz na SE Polityka.
Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS
  • W Warszawie trwa intensywna akcja zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum, które ma odwołać prezydenta Rafała Trzaskowskiego i Radę Warszawy.
  • Inicjatorzy zebrali już ponad 40 tysięcy podpisów, jednak do wymaganego progu brakuje jeszcze około 90 tysięcy, a termin upływa 28 września.
  • Sprawdź, czy organizatorzy zdążą zmobilizować mieszkańców i jakie warunki muszą być spełnione, aby referendum w ogóle mogło dojść do skutku.

Ponad 40 tys. podpisów pod referendum w Warszawie

Inicjatorzy referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Warszawy podsumowali dotychczasową zbiórkę. Maciej Wilk przekazał w mediach społecznościowych, że udało się już przekroczyć granicę 40 tys. podpisów.

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"Już ponad 40 000 Warszawianek i Warszawiaków podpisało wniosek o referendum w sprawie odwołania władz stolicy. Wielu powątpiewało w powodzenie naszej akcji. Dziś widać już wyraźnie, że jesteśmy dobrze zorganizowani, konsekwentni i zdeterminowani, aby do 28 września zebrać wymagane 130 tys. podpisów - i to z bezpiecznym zapasem" - napisał w serwisie X Maciej Wilk.

Do wskazanego przez niego celu brakuje więc jeszcze około 90 tys. podpisów.

Maciej Wilk dziękuje wolontariuszom

Wilk podkreślił, że za dotychczasowym wynikiem stoją przede wszystkim osoby zaangażowane w zbiórkę na ulicach stolicy.

"Dziesiątki osób przed albo po pracy, w weekendy i w swoim wolnym czasie wychodzą na ulice miasta i przez wiele godzin zbierają podpisy - całkowicie społecznie. To oni są siłą tej akcji. Chcę im wszystkim za tę pracę, wytrwałość i determinację serdecznie podziękować" - zwrócił się do współpracowników.

Zapowiedział także zwiększenie skali akcji.

Wilka przekazał również, że "w najbliższych tygodniach zobaczycie na ulicach Warszawy jeszcze więcej wolontariuszy w charakterystycznych pomarańczowych kamizelkach i jeszcze więcej stanowisk oznaczonych proporcami z napisem referendum".

Ile podpisów potrzeba do referendum?

Do przeprowadzenia referendum lokalnego potrzebne jest poparcie 10 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców Warszawy. Według danych przytaczanych przez WP chodzi o około 132 tys. podpisów. Przy obecnym wyniku ponad 40 tys. podpisów do osiągnięcia tego pułapu brakuje jeszcze około 92 tys.

Samo zebranie podpisów nie przesądza jednak o skuteczności referendum. Aby jego wynik był wiążący, do urn musi pójść odpowiednio duża liczba mieszkańców. W przypadku Warszawy próg ważności wynosi trzy piąte liczby osób uczestniczących w ostatnich wyborach samorządowych, czyli około 450 tys. wyborców.

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REFERENDUM WARSZAWSKIE
RAFAŁ TRZASKOWSKI