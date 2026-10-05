Brzoska ostrzega Nawrockiego. „Pana żonę też już próbują uśmiercać”

Rafał Brzoska ujawnia szokujący deepfake z wizerunkiem Marty Nawrockiej, który fałszywie sugeruje tragiczną śmierć pierwszej damy, co wywołało falę oburzenia.

W mocnym apelu do Karola Nawrockiego, Brzoska ostrzega: „Pana żonę też już próbują uśmiercać”, podkreślając eskalację internetowych oszustw i braku odpowiedzialności platform.

Incydent ten demaskuje rosnące zagrożenie ze strony sztucznej inteligencji, która tworzy coraz bardziej wiarygodne, oszukańcze treści.

Sprawdź, jak Brzoska domaga się odpowiedzialności od platform i dlaczego ten problem deepfake'ów dotyczy już każdego.

Rafał Brzoska od dłuższego czasu nagłaśnia przypadki fałszywych reklam i nagrań wykorzystujących wizerunki znanych osób. Tym razem pokazał materiał dotyczący Marty Nawrockiej.

W publikacji pierwsza dama została przedstawiona w sposób sugerujący, że trafiła do szpitala albo spotkała ją poważna tragedia. Całość opatrzono sensacyjnym tytułem, który miał wywołać emocje i zachęcić do kliknięcia. Brzoska nie przeszedł obok tego obojętnie.

Brzoska zwrócił się do prezydenta

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Przedsiębiorca opublikował zrzut materiału w serwisie X i zwrócił się bezpośrednio do Karola Nawrockiego.

„Panie Prezydencie @NawrockiKn -Pierwszą Damę-Pana Żonę też już próbują uśmiercać … Potraktowałbym to bardzo osobiście…” – napisał.

Brzoska przekazał również, że materiał został wykryty dzięki narzędziu #Stopscam na YouTube.

„Wykryte dzięki naszemu narzędziu #Stopscam na @YouTube -ta platforma należy do @Google prawda? Kto tam zarządza lobbyingiem w @GooglePolska i tym całym majdanem?Podpowiedzcie…” – dodał.

Nie ma wiarygodnych informacji, które potwierdzałyby przedstawioną w materiale historię.

Fałszywe nagrania coraz częściej wykorzystują znane twarze

Brzoska sam od lat mierzy się z podobnym problemem. W sieci pojawiały się fałszywe reklamy i nagrania wykorzystujące jego wizerunek oraz wizerunek jego żony, Omeny Mensah.

W części materiałów sugerowano m.in., że przedsiębiorca został zatrzymany przez policję albo ma problemy z prawem. Pojawiały się także fałszywe informacje dotyczące jego żony.

Brzoska wielokrotnie wskazywał, że takie treści mogą wyglądać coraz bardziej wiarygodnie, ponieważ ich twórcy korzystają z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Deepfake pozwala dziś podmienić twarz, głos albo stworzyć materiał przypominający prawdziwą wypowiedź danej osoby.

Najczęściej chodzi o jedno: skłonić odbiorcę do kliknięcia. Później użytkownik może zostać przekierowany na stronę reklamującą podejrzaną inwestycję, usługę albo formularz służący do wyłudzenia danych.

Nie tylko Marta Nawrocka

Według ustaleń przytaczanych przez media kanał, na którym pojawił się materiał z pierwszą damą, wykorzystywał także wizerunki innych znanych osób. W podobnych miniaturach mieli pojawiać się m.in. Tomasz Kot, Kuba Wojewódzki, Joanna Krupa i Filip Chajzer.

Brzoska od miesięcy domaga się większej odpowiedzialności dużych platform za fałszywe reklamy i materiały, które są publikowane w ich serwisach. Jego spór z Metą trwa od kilku lat, a przedsiębiorca publicznie wskazywał już osoby odpowiedzialne za działalność firmy w Polsce i regionie.

Teraz w centrum jego uwagi znalazł się YouTube. Przypadek Marty Nawrockiej pokazuje, że problem nie dotyczy wyłącznie celebrytów czy przedsiębiorców. Coraz częściej wykorzystywane są także wizerunki polityków i ich rodzin.

W przypadku takich materiałów najbardziej podejrzane powinny być nagłówki informujące o rzekomej tragedii, chorobie czy śmierci znanej osoby, zwłaszcza gdy podobnej wiadomości nie podają żadne wiarygodne media.

Panie Prezydencie @NawrockiKn -Pierwszą Damę-Pana Żonę też już próbują uśmiercać … Potraktowałbym to bardzo osobiście… Wykryte dzięki naszemu narzędziu #Stopscam na @YouTube -ta platforma należy do @Google prawda? Kto tam zarządza lobbyingiem w @GooglePolska i tym całym majdanem?Podpowiedzcie… @prezydentpl— Rafał Brzoska (@RBrzoska) October 4, 2026

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