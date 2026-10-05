Tusk zdradził, o czym Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Trumpem. „Sytuacja wewnętrzna w Polsce”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-10-05 16:12

Donald Tusk zdradził nowe szczegóły marcowej rozmowy Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem. Premier podkreślił, że nie chodziło o amerykańskie bazy wojskowe. Jak powiedział, spotkanie miało dyskretny charakter i dotyczyło „raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce”.

Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Donald Trump. O ich dyskretnym spotkaniu przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express & AP Photo
  • Premier Donald Tusk rozwiewa wątpliwości wokół marcowej, tajemniczej rozmowy Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem, która wywołała liczne spekulacje.
  • Tusk jasno stwierdził, że spotkanie nie dotyczyło amerykańskich baz wojskowych, lecz miało "dyskretny charakter" i skupiało się na "sytuacji wewnętrznej w Polsce".
  • Poznaj szczegóły tej "zbyt ciekawej" dyskusji, której pełna prawda ma się ujawnić dopiero "kiedyś" – co naprawdę ustalono za zamkniętymi drzwiami?

W ostatnich dniach wokół marcowej rozmowy Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem narosło sporo pytań. Wszystko po wpisie Adama Bielana, który przekazał, że pomógł zorganizować spotkanie ministra obrony z osobą „dużo ważniejszą” niż sekretarz wojny Pete Hegseth.

Sam Kosiniak-Kamysz przyznał później, że w marcu „miał sposobność” porozmawiać z Donaldem Trumpem. Do sprawy odniósł się teraz premier Donald Tusk.

Tusk: „Bazy nie były tematem tamtej rozmowy”

Szef rządu został zapytany w TVN24 o szczegóły spotkania. Od razu zaznaczył, że nie zamierza ujawniać całej treści rozmowy.

– To zbyt ciekawa rozmowa, żeby o niej publicznie mówić – powiedział Tusk.

Premier podkreślił jednocześnie, że rozmowa Kosiniaka-Kamysza z Trumpem nie dotyczyła kwestii amerykańskich baz wojskowych.

– Bazy nie były tematem tamtej rozmowy – zaznaczył.

„Dotyczyła raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce”

Tusk nie chciał powiedzieć, jakie dokładnie kwestie omawiali Kosiniak-Kamysz i Trump. Zasugerował jednak, że chodziło o sprawy związane z sytuacją polityczną w Polsce.

– Rozmowa miała dyskrecjonalny charakter i dlatego czuję się zobowiązany do dyskrecji. Dotyczyła raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce, tak bym powiedział najdelikatniej – powiedział szef rządu.

Premier dodał również, że szczegóły tej rozmowy mogą kiedyś stać się publiczne.

– Kiedyś historia się dowie – stwierdził.

Nie wiadomo, jakie dokładnie sprawy poruszono podczas spotkania. Tusk wyraźnie zaznaczył jednak, że rozmowa nie dotyczyła kwestii baz wojskowych, o których w ostatnim czasie również toczy się polityczna dyskusja.

Tusk & Kosiniak-Kamysz
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WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ
Donald Tusk