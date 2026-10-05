Filipiny urządziły Nawrockim huczne powitanie. Były tańce i czerwony dywan

Prezydent Karol Nawrocki i Pierwsza Dama Marta Nawrocka rozpoczęli historyczną wizytę na Filipinach, będąc pierwszą polską parą prezydencką w tym kraju.

Uroczyste powitanie w Manili symbolizuje otwarcie nowego rozdziału w relacjach, z planowanymi rozmowami o bezpieczeństwie i współpracy gospodarczej.

Odkryj, jakie strategiczne cele ma ta podróż dla Polski w Azji Południowo-Wschodniej i co naprawdę oznacza dla przyszłości stosunków międzynarodowych.

Karol Nawrocki wraz z pierwszą damą Martą Nawrocką dotarli na Filipiny. W poniedziałek rozpoczęła się oficjalna część wizyty polskiej pary prezydenckiej w Manili.

Na lotnisku przygotowano uroczyste powitanie z udziałem filipińskich gospodarzy i wojskowej asysty. Wizyta ma historyczny charakter, ponieważ po raz pierwszy urzędujący prezydent Polski odwiedza Filipiny.

Nawroccy rozpoczęli wizytę na Filipinach

Podczas pobytu Karol Nawrocki ma rozmawiać z prezydentem Ferdinandem Marcosem Jr. Spotkania mają dotyczyć m.in. bezpieczeństwa, współpracy gospodarczej i relacji politycznych między Polską a Filipinami.

Brzoska ostrzega Nawrockiego. „Pana żonę też już próbują uśmiercać”

Prezydentowi towarzyszy Marta Nawrocka. Pierwsza dama bierze udział w oficjalnej wizycie u boku męża.

Kancelaria Prezydenta podkreśla, że podróż ma również znaczenie dla rozwijania relacji Polski z państwami Azji Południowo-Wschodniej.

Żaklina Skowrońska pokazała nagranie z powitania

Pierwsze chwile po przylocie polskiej delegacji pokazała w mediach społecznościowych Żaklina Skowrońska z Kancelarii Prezydenta RP. Dziennikarka opublikowała na platformie X nagranie z oficjalnego powitania Karola i Marty Nawrockich na lotnisku.

„Para Prezydencka pięknie przywitana na Filipinach” – napisała przy filmie.

Para Prezydencka pięknie przywitana na Filipinach🇵🇭 https://t.co/KaxAKHYSsJ— Żaklina Skowrońska (@zaklinaskowron) October 5, 2026

Trzy dni oficjalnej wizyty na Filipinach

Oficjalna część wizyty Karola i Marty Nawrockich potrwa od wtorku, 6 października, do czwartku, 8 października. Program jest rozbudowany i obejmuje zarówno spotkania polityczne, jak i wydarzenia gospodarcze oraz kontakty z Polonią.

We wtorek prezydent złoży wieniec pod pomnikiem José Rizala w Manili, a następnie Karol i Marta Nawroccy zostaną oficjalnie powitani przez prezydenta Filipin Ferdinanda Marcosa Jr. i jego małżonkę w Pałacu Malacañang. Zaplanowano także rozmowę obu prezydentów w wąskim gronie, spotkanie delegacji, wystąpienie dla mediów oraz oficjalny obiad wydany na cześć polskiej pary prezydenckiej.

Środa będzie miała bardziej gospodarczy i akademicki charakter. Karol Nawrocki weźmie udział w otwarciu V Polsko-Filipińskiego Szczytu Biznesowego IT, spotka się z uczestnikami polsko-filipńskiego hackathonu i wygłosi wykład dla studentów Uniwersytetu Katolickiego im. Świętego Tomasza. Wieczorem zaplanowano spotkanie z przedstawicielami polskiego i filipińskiego biznesu oraz z osobami zasłużonymi dla rozwoju relacji obu państw i miejscową Polonią.

Ostatniego dnia, w czwartek, prezydent ma odwiedzić bazę lotniczą im. płk. J. Villamora. Zobaczy tam śmigłowce Black Hawk wyprodukowane w PZL Mielec, które zostały zakupione przez filipińskie siły powietrzne.

Kancelaria Prezydenta podkreśla, że to pierwsza w historii wizyta urzędującego prezydenta Polski na Filipinach. Polska i Filipiny utrzymują stosunki dyplomatyczne od 1973 roku, a obecna podróż ma służyć nie tylko rozmowom politycznym, ale też otwieraniu nowych możliwości dla polskich firm w Azji Południowo-Wschodniej.

Scheuring-Wielgus OSTRZO: „Nawrocki KŁAMAŁ w orędziu! Postawiliśmy go pod ścianą i SKAPITULOWAŁ”