Polska i Niemcy mają wspólny plan

W czwartek w Warszawie doszło do spotkania szefów resortów obrony Polski i Niemiec. Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius rozmawiali o bezpieczeństwie Europy, współpracy wojskowej i relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.

Szef polskiego MON podkreślił, że oba kraje chcą wzmacniać więzi transatlantyckie. Jak zaznaczył, w ostatnich tygodniach Polska prowadziła rozmowy z przedstawicielami amerykańskiej administracji, w tym z sekretarzem obrony Petem Hegsethem i jego zastępcą Elbridge’em Colbym.

– Dla Stanów Zjednoczonych Polska i Niemcy to partnerzy, których wskazują w Europie za kluczowych – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Wspólna odpowiedzialność za bezpieczeństwo

Wicepremier zapowiedział, że Polska i Niemcy będą odgrywać ważną rolę w nowej strategii NATO 3.0. Oba państwa mają zwiększać zaangażowanie w obronę Europy, inwestować w wojsko i prowadzić wspólne szkolenia.

– Polska i Niemcy będą brały wspólną większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy. Będziemy inwestować, będziemy wspólnie trenować. Wspólnie odpowiadamy za bezpieczeństwo Bałtyku – podkreślił szef MON.

Kosiniak-Kamysz ocenił również, że relacje polsko-niemieckie, nie tylko w dziedzinie obronności, nigdy nie były tak dobre. Zapowiedział, że w styczniu w Warszawie odbędą się konsultacje międzyrządowe.

Niemieccy żołnierze już pomagają Polsce

Boris Pistorius zwrócił uwagę na konkretne przykłady współpracy wojskowej obu krajów. Wymienił wspólne ćwiczenia, udział niemieckiej armii w budowie Tarczy Wschód oraz ochronę przestrzeni powietrznej lotniska w Jasionce pod Rzeszowem.

Niemiecki minister przypomniał także o trudnej wspólnej historii obu państw, ale podkreślił znaczenie obecnego partnerstwa.

– Wszystko to potwierdza, że bierzemy wspólnie odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO – zaznaczył Pistorius.

Spotkanie w Warszawie pokazuje, że współpraca wojskowa Polski i Niemiec ma być dalej rozwijana. Oba kraje zapowiadają wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa regionu, a ważnym elementem tych planów pozostają także relacje ze Stanami Zjednoczonymi.

Laury Biznesu 2026 - Swiatłana Cichanouska