Gajadhur odpowiada Treli po słowach o „zbitym pysku”. „Wyślijcie w kosmos swojego suflera”

Doradca prezydenta Nawrockiego, Alvin Gajadhur, odpowiada na ostre słowa posła Tomasza Treli, który żądał „wyrzucenia na zbity pysk”.

Gajadhur ripostuje, zarzucając Lewicy oderwanie od rzeczywistości i bezczynność w sprawie bezpieczeństwa drogowego.

Sprawdź, jak ta eskalująca polityczna walka o mobilne stacje diagnostyczne wpływa na bezpieczeństwo Polaków i kto jest winny.

Gajadhur odpowiada Treli

Wymiana ciosów między Tomaszem Trelą a Alvinem Gajadhurem nabiera tempa. Poseł Lewicy ostro skrytykował doradcę prezydenta Karola Nawrockiego za jego wpis dotyczący mobilnych stacji diagnostycznych służących do kontroli autokarów i ciężarówek.

Trela stwierdził w Radiu Zet, że Gajadhur próbuje wykorzystać temat bezpieczeństwa na drogach do politycznej walki. Padły też wyjątkowo mocne słowa.

Miażdżące słowa Treli. Poszło o wypowiedź doradcy prezydenta: "Nawrocki powinien wyrzucić go na zbity pysk”

- 12 osób zginęło, kilka osób walczy o swoje życie i tutaj próba zbicia kapitału politycznego najzwyczajniej w świecie nie przystoi. Gdyby Karol Nawrocki był takim pełnokrwistym prezydentem, to po takich słowach wyrzuciłby tego Gajadhura z Kancelarii Prezydenta na zbity pysk - mówił Tomasz Trela.

„Wyślijcie w kosmos swojego suflera”

Teraz Alvin Gajadhur odpowiada posłowi Lewicy. W wypowiedzi dla „Super Expressu” uderzył nie tylko w Trelę, ale także Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego.

- Donaldzie Tusku, Włodzimierzu Czarzasty może wyślijcie w kosmos swojego suflera bo ewidentnie oderwał się od rzeczywistości. Pośle Trela proszę posłuchać, co Wasze służby mówią o intensywności przeprowadzanych kontroli. Sprzęt za grube miliony stoi i rdzewieje zamiast dbać o bezpieczeństwo Polaków. Jak zwykle gadacie nie robicie – powiedział w rozmowie z SE.

Gajadhur podtrzymuje więc swoje wcześniejsze zarzuty dotyczące wykorzystania mobilnych stacji diagnostycznych. Jego zdaniem sprzęt kupiony za publiczne pieniądze nie jest wykorzystywany w takim stopniu, w jakim powinien, co w jego opinii, ma realne przełożenie na poziom bezpieczeństwa na drogach.

Spór przeniósł się tym samym z mediów społecznościowych i radiowego studia bezpośrednio na linię Trela–Gajadhur. Obaj politycy zarzucają sobie wykorzystywanie tematu bezpieczeństwa drogowego do politycznej walki, a wymiana ostrych komentarzy pokazuje, że konflikt między nimi wcale nie wygasa i może jeszcze eskalować w kolejnych dniach.

Poniżej galeria zdjęć: Tomasz Trela gościł w studiu "Super Expressu"

Marek Konkolewski-Zastępca Szefa @ITD_gov przyznaje, że 7 z 16 mobilnych stacji diagnostycznych jest NIESPRAWNYCH. Sprzęt za blisko 13 mln zł stoi i rdzewieje‼️Ministrowie @MI_GOV_PL @DariuszKlimczak i @Stan_Bukowiec z @nowePSL nie widzą problemu. Rząd @donaldtusk to DYLETANCI!🫣 https://t.co/qgmGs9kBya pic.twitter.com/HbZCLCHFwc— Alvin Gajadhur (@AlvinGajadhur) August 19, 2026

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