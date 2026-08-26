Biskupi chcą zmian w szkołach. MEN właśnie odpowiedziało i to stanowczo

Ministerstwo Edukacji Narodowej odrzuca apel biskupów, potwierdzając, że zasady lekcji religii w szkołach pozostają bez zmian, mimo presji Episkopatu.

Od września 2025 roku religia nadal będzie odbywać się raz w tygodniu, na początku lub końcu zajęć, a jej ocena nie wpłynie na średnią.

Biskupi mówią o "marginalizacji", a projekt obywatelski domaga się więcej. Dowiedz się, co to oznacza dla przyszłości religii w polskiej edukacji!

MEN nie zmieni przepisów o religii

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zamierza wycofywać się z obecnych zasad organizowania lekcji religii w szkołach. To odpowiedź na apel Prezydium Konferencji Episkopatu Polski.

– Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach – przekazała rzeczniczka MEN Ewelina Gorczyca.

Od 1 września 2025 r. religia odbywa się w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Zajęcia mają być organizowane bezpośrednio przed lub po obowiązkowych lekcjach. Wcześniej resort umożliwił również tworzenie grup międzyoddziałowych na religii i etyce. Ocena z tych przedmiotów nie jest wliczana do średniej na świadectwie.

Biskupi apelują o zmianę. Piszą o „marginalizacji”

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w oświadczeniu „Młody człowiek zasługuje na więcej” zaapelowało o „przywrócenie właściwego miejsca” lekcjom religii w szkołach.

Biskupi przekonują, że obecne rozwiązania uderzają w rangę tego przedmiotu.

„Nakaz umieszczania lekcji religii przed lub po innych zajęciach szkolnych, redukcja wymiaru nauczania do jednej godziny tygodniowo, możliwość łączenia klas oraz usunięcie oceny z religii ze średniej ocen prowadzą do ich marginalizacji w polskiej szkole”.

Do stanowiska Episkopatu przyłączyło się Stowarzyszenie Katechetów Świeckich. Organizacja oświadczyła, że „podziela troskę Prezydium KEP, że obecny kierunek zmian prowadzi do marginalizacji religii w polskiej szkole”.

Jest projekt zmian w sprawie religii i etyki

Katecheci przypomnieli też o obywatelskim projekcie „TAK dla religii i etyki w szkole”, przygotowanym przez Instytut Ordo Iuris. Pod projektem zebrano 500 tys. podpisów. Propozycja zakłada m.in. dwie obowiązkowe lekcje religii lub etyki tygodniowo. Ocena miałaby ponownie znaleźć się na świadectwie, być wliczana do średniej oraz uwzględniana przy promocji do następnej klasy.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się pod koniec września 2025 r. W maju 2026 r. zajęły się nim sejmowe komisje, jednak obrady zostały przerwane do czasu przedstawienia stanowiska rządu.

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