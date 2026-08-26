Zełenski pokazał list od Nawrockiego. Takie słowa usłyszała Ukraina

Prezydent Zełenski po raz pierwszy opublikował pełny skan listu od Karola Nawrockiego, wysłanego z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy.

W dokumencie polski prezydent jednoznacznie życzył Ukrainie zwycięstwa i odzyskania integralności terytorialnej w międzynarodowo uznanych granicach.

Zełenski podziękował za wsparcie, a list ujawnia inne ważne aspekty relacji polsko-ukraińskich. Poznaj pełną treść tej kluczowej korespondencji!

Wołodymyr Zełenski pokazał w środę w mediach społecznościowych list, który otrzymał od prezydenta Karola Nawrockiego. Dokument został wysłany z okazji obchodzonego 24 sierpnia Dnia Niepodległości Ukrainy.

Sam fakt przesłania pisma był znany już wcześniej. W środę rano szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz potwierdził w RMF FM, że Nawrocki skierował do Zełenskiego list i życzył Ukrainie zwycięstwa w wojnie z Rosją. Pełny skan dokumentu nie był jednak wówczas publicznie dostępny.

Zełenski pokazał list od Nawrockiego

Prezydent Ukrainy zamieścił dokument w mediach społecznościowych i podziękował polskiemu przywódcy.

– Wdzięczny Prezydentowi Polski, @NawrockiKn, za jego gratulacje z okazji naszego Dnia Niepodległości, zwłaszcza za życzenia zwycięstwa Ukrainy – napisał Zełenski, według tłumaczenia jego wpisu na platformie X. Ukraiński prezydent podkreślił także znaczenie polskiego wsparcia od początku rosyjskiej agresji. – Zawsze będziemy pamiętać o wsparciu Polski, otwartych sercach i drzwiach, od pierwszych dni rosyjskiej inwazji – dodał.

Grateful to the President of Poland, @NawrockiKn, for his congratulations on our Independence Day, especially his wishes for Ukraine to prevail.We will always remember Poland’s support, open hearts and doors, since the first days of the Russian invasion.We are committed to… pic.twitter.com/Q0897XzUCK— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2026

Zełenski zadeklarował jednocześnie chęć dalszego rozwijania relacji polsko-ukraińskich „z szacunkiem i prawdomównością wobec przeszłości” oraz z myślą o wspólnej przyszłości w Unii Europejskiej i NATO.

Nawrocki: Ukraina toczy egzystencjalny bój

8 miliardów za weta Nawrockiego? Pałac odpowiada: „Nieudolna manipulacja”

W liście datowanym na 21 sierpnia Karol Nawrocki przypomniał, że Polska jako pierwsze państwo na świecie uznała niepodległość Ukrainy. Prezydent zwrócił też uwagę na problemy, które nadal pozostają do rozwiązania w relacjach między Warszawą i Kijowem.

„I choć przez ten okres wiele kwestii dwustronnych udało się rozwiązać, a inne wymagają więcej czasu oraz dobrej woli, to niezmienny pozostaje fakt, że jesteśmy i pozostaniemy sąsiadami” – napisał Nawrocki.

W dalszej części przypomniał o polskiej pomocy udzielanej Ukrainie, zarówno podczas wcześniejszych kryzysów, jak i po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w 2022 roku.

Nawrocki życzy Ukrainie odzyskania terytoriów

Szczególnie mocny fragment listu dotyczy trwającej wojny.

„W Polsce wciąż żywa jest świadomość, że Ukraina toczy dziś egzystencjalny bój o niepodległość oraz możliwość decydowania o swojej przyszłości” – podkreślił prezydent.

Nawrocki napisał następnie wprost:

„Życzę Panu Prezydentowi oraz wszystkim Ukraińcom, aby Ukraina odzyskała integralność terytorialną w ramach międzynarodowo uznanych granic”.

Polski prezydent życzył również, aby ukraińscy żołnierze i cywile walczący w czasie wojny znaleźli „zasłużone miejsce w historii Ukrainy” i stali się inspiracją dla kolejnych pokoleń.

Poniżej galeria zdjęć: Wołodymyr Zełenski spotkał się z Donaldem Tuskiem

12

MEC. LEWANDOWSKI O ZONDACRYPTO, GIERTYCHU, ŻURKU, ROMANOWSKIM I… ZEGARKACH | PORANNY RING