Zełenski pokazał list od Nawrockiego. Takie słowa usłyszała Ukraina

- Prezydent Zełenski po raz pierwszy opublikował pełny skan listu od Karola Nawrockiego, wysłanego z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy.
- W dokumencie polski prezydent jednoznacznie życzył Ukrainie zwycięstwa i odzyskania integralności terytorialnej w międzynarodowo uznanych granicach.
- Zełenski podziękował za wsparcie, a list ujawnia inne ważne aspekty relacji polsko-ukraińskich. Poznaj pełną treść tej kluczowej korespondencji!
Wołodymyr Zełenski pokazał w środę w mediach społecznościowych list, który otrzymał od prezydenta Karola Nawrockiego. Dokument został wysłany z okazji obchodzonego 24 sierpnia Dnia Niepodległości Ukrainy.
Sam fakt przesłania pisma był znany już wcześniej. W środę rano szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz potwierdził w RMF FM, że Nawrocki skierował do Zełenskiego list i życzył Ukrainie zwycięstwa w wojnie z Rosją. Pełny skan dokumentu nie był jednak wówczas publicznie dostępny.
Zełenski pokazał list od Nawrockiego
Prezydent Ukrainy zamieścił dokument w mediach społecznościowych i podziękował polskiemu przywódcy.
– Wdzięczny Prezydentowi Polski, @NawrockiKn, za jego gratulacje z okazji naszego Dnia Niepodległości, zwłaszcza za życzenia zwycięstwa Ukrainy – napisał Zełenski, według tłumaczenia jego wpisu na platformie X.
Ukraiński prezydent podkreślił także znaczenie polskiego wsparcia od początku rosyjskiej agresji.
– Zawsze będziemy pamiętać o wsparciu Polski, otwartych sercach i drzwiach, od pierwszych dni rosyjskiej inwazji – dodał.
Zełenski zadeklarował jednocześnie chęć dalszego rozwijania relacji polsko-ukraińskich „z szacunkiem i prawdomównością wobec przeszłości” oraz z myślą o wspólnej przyszłości w Unii Europejskiej i NATO.
Nawrocki: Ukraina toczy egzystencjalny bój
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W liście datowanym na 21 sierpnia Karol Nawrocki przypomniał, że Polska jako pierwsze państwo na świecie uznała niepodległość Ukrainy. Prezydent zwrócił też uwagę na problemy, które nadal pozostają do rozwiązania w relacjach między Warszawą i Kijowem.
„I choć przez ten okres wiele kwestii dwustronnych udało się rozwiązać, a inne wymagają więcej czasu oraz dobrej woli, to niezmienny pozostaje fakt, że jesteśmy i pozostaniemy sąsiadami” – napisał Nawrocki.
W dalszej części przypomniał o polskiej pomocy udzielanej Ukrainie, zarówno podczas wcześniejszych kryzysów, jak i po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w 2022 roku.
Nawrocki życzy Ukrainie odzyskania terytoriów
Szczególnie mocny fragment listu dotyczy trwającej wojny.
„W Polsce wciąż żywa jest świadomość, że Ukraina toczy dziś egzystencjalny bój o niepodległość oraz możliwość decydowania o swojej przyszłości” – podkreślił prezydent.
Nawrocki napisał następnie wprost:
„Życzę Panu Prezydentowi oraz wszystkim Ukraińcom, aby Ukraina odzyskała integralność terytorialną w ramach międzynarodowo uznanych granic”.
Polski prezydent życzył również, aby ukraińscy żołnierze i cywile walczący w czasie wojny znaleźli „zasłużone miejsce w historii Ukrainy” i stali się inspiracją dla kolejnych pokoleń.
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