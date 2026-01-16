Rozpacz na twarzy Kaczyńskiego podczas mszy za matkę w Starachowicach. Tak smutnego prezesa PiS nie widzieliśmy

Jarosław Kaczyński uczestniczył we mszy w Starachowicach, upamiętniającej 13. rocznicę śmierci matki, Jadwigi Kaczyńskiej.

Prezes PiS podkreślił znaczenie pamięci dla budowania wspólnoty i refleksji nad dziedzictwem pokolenia swojej matki.

Kaczyński niespodziewanie ostrzegł, że wolność Polski jest ponownie zagrożona "ze Wschodu, jak i z Zachodu".

Czy jego słowa o "oazie wolności" to tylko retoryka, czy zapowiedź nadchodzących wyzwań?

Zimowy wieczór, głęboki smutek i pamięć. Jarosław Kaczyński w Starachowicach

Mroźny wieczór w Starachowicach stał się tłem dla uroczystości, która połączyła osobiste wspomnienia z refleksją nad losami Polski. Jarosław Kaczyński wziął udział we mszy świętej w kościele pw. Wszystkich Świętych, odprawionej w 13. rocznicę śmierci swojej matki, Jadwigi Kaczyńskiej. Jej postać jest ściśle związana z tym miastem, to tu się wychowała i spędziła okupację, działając jako sanitariuszka Szarych Szeregów.

Najnowszy sondaż wstrząsa sceną polityczną! Lider traci poparcie, a Konfederacja pnie się w górę

Po nabożeństwie, prezes PiS, otoczony przez zgromadzonych, złożył kwiaty przed tablicami upamiętniającymi matkę, brata oraz ofiary katastrofy smoleńskiej, znajdującymi się w Panteonie Pamięci Narodu Polskiego. Na jego twarzy, zazwyczaj kamiennej, widać było głęboką powagę, wręcz rozpacz, jakiej rzadko doświadczają obserwatorzy życia politycznego. To była chwila, w której osobisty ból mieszał się z ciężarem historycznej odpowiedzialności. Właśnie w tym momencie padły słowa, które zelektryzowały uczestników i obserwatorów.

Pamięć to klucz do jedności? Jarosław Kaczyński nie pozostawił złudzeń

W swoim przemówieniu Jarosław Kaczyński nie skupił się wyłącznie na osobistym żalu. Podkreślił fundamentalne znaczenie pamięci, mówiąc: „Pamięć jest rzeczą, która tworzy wspólnoty, lokalne i tę naszą wielką polską wspólnotę”. To zdanie, wypowiedziane w kontekście historycznych tablic i osobistej straty, nabrało szczególnego znaczenia.

Prezes PiS wspomniał o pokoleniu swojej matki, które, jak zaznaczył, odegrało kluczową rolę w przeprowadzeniu ojczyzny przez „tragiczny czas między rokiem 1939 a 1989”. Podkreślił, że mimo różnic między okupacją hitlerowską a sowiecką, przez dekady Polacy nie mogli żyć tak, jak powinien „dumny naród w środku Europy”. Czy to wezwanie do refleksji nad dziedzictwem, które nadal kształtuje naszą rzeczywistość?

Szokujące ostrzeżenie: "Wolność jest zagrożona!"

Największe poruszenie wywołały jednak słowa Jarosława Kaczyńskiego dotyczące współczesności. Prezes PiS nieoczekiwanie ostrzegł, że wolność Polski jest ponownie zagrożona. Skąd to niepokojące przesłanie, wygłoszone w tak osobistym momencie, gdy emocje były tak widoczne?

Według Kaczyńskiego, zagrożenia płyną „zarówno ze Wschodu, jak i z Zachodu”, uderzając w suwerweność narodową, wolność osobistą oraz wolność słowa. To mocna diagnoza, która zaskoczyła wielu. Prezes PiS stwierdził, że życiorysy upamiętnionych osób powinny budować gotowość do walki o to, by „Polska pozostała wolna” i by wszelkie próby ograniczania swobód napotykały na „twarde nie”.

Czy Polska stanie się "oazą wolności"? Prorocze słowa w Starachowicach

Kaczyński poszedł jeszcze dalej, stwierdzając, że „dziś naprawdę ważą się losy świata”. Wyraził nadzieję, że Polska będzie trwać jako kraj wolnych ludzi, „nawet wtedy, gdybyśmy mieli być w Europie tylko oazą wolności”. Dodał jednocześnie, że chciałby, aby wolne pozostały cała Europa i świat.

Te słowa, wypowiedziane w miejscu tak osobistym dla prezesa PiS, nabierają wyjątkowego ciężaru. Widać było, że emocje związane z rocznicą śmierci matki przeplatają się z głęboką troską o losy ojczyzny, malując na jego twarzy obraz, który zapadnie w pamięć na długo. Czy to zapowiedź nadchodzących wyzwań, czy tylko polityczna retoryka? Uroczystość w Starachowicach to znacznie więcej niż tylko rocznica. To apel, który może zmienić sposób, w jaki Polacy postrzegają swoją przyszłość.

