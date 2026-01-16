Rozpacz na twarzy Kaczyńskiego podczas mszy za matkę w Starachowicach. Tak smutnego prezesa PiS nie widzieliśmy

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
żródło PAP
żródło PAP
2026-01-16 20:58

W 13. rocznicę śmierci Jadwigi Kaczyńskiej, prezes PiS Jarosław Kaczyński pojawił się w Starachowicach, rodzinnym mieście swojej matki. To, co wydarzyło się podczas mszy świętej i późniejszego przemówienia, nie było jedynie osobistym hołdem. W mroźny wieczór padły słowa, które wstrząsnęły zgromadzonymi i dały do myślenia wielu Polakom.

  • Jarosław Kaczyński uczestniczył we mszy w Starachowicach, upamiętniającej 13. rocznicę śmierci matki, Jadwigi Kaczyńskiej.
  • Prezes PiS podkreślił znaczenie pamięci dla budowania wspólnoty i refleksji nad dziedzictwem pokolenia swojej matki.
  • Kaczyński niespodziewanie ostrzegł, że wolność Polski jest ponownie zagrożona "ze Wschodu, jak i z Zachodu".
  • Czy jego słowa o "oazie wolności" to tylko retoryka, czy zapowiedź nadchodzących wyzwań?

Zimowy wieczór, głęboki smutek i pamięć. Jarosław Kaczyński w Starachowicach

Mroźny wieczór w Starachowicach stał się tłem dla uroczystości, która połączyła osobiste wspomnienia z refleksją nad losami Polski. Jarosław Kaczyński wziął udział we mszy świętej w kościele pw. Wszystkich Świętych, odprawionej w 13. rocznicę śmierci swojej matki, Jadwigi Kaczyńskiej. Jej postać jest ściśle związana z tym miastem, to tu się wychowała i spędziła okupację, działając jako sanitariuszka Szarych Szeregów.

Najnowszy sondaż wstrząsa sceną polityczną! Lider traci poparcie, a Konfederacja pnie się w górę

Po nabożeństwie, prezes PiS, otoczony przez zgromadzonych, złożył kwiaty przed tablicami upamiętniającymi matkę, brata oraz ofiary katastrofy smoleńskiej, znajdującymi się w Panteonie Pamięci Narodu Polskiego. Na jego twarzy, zazwyczaj kamiennej, widać było głęboką powagę, wręcz rozpacz, jakiej rzadko doświadczają obserwatorzy życia politycznego. To była chwila, w której osobisty ból mieszał się z ciężarem historycznej odpowiedzialności. Właśnie w tym momencie padły słowa, które zelektryzowały uczestników i obserwatorów.

Pamięć to klucz do jedności? Jarosław Kaczyński nie pozostawił złudzeń

W swoim przemówieniu Jarosław Kaczyński nie skupił się wyłącznie na osobistym żalu. Podkreślił fundamentalne znaczenie pamięci, mówiąc: „Pamięć jest rzeczą, która tworzy wspólnoty, lokalne i tę naszą wielką polską wspólnotę”. To zdanie, wypowiedziane w kontekście historycznych tablic i osobistej straty, nabrało szczególnego znaczenia.

Prezes PiS wspomniał o pokoleniu swojej matki, które, jak zaznaczył, odegrało kluczową rolę w przeprowadzeniu ojczyzny przez „tragiczny czas między rokiem 1939 a 1989”. Podkreślił, że mimo różnic między okupacją hitlerowską a sowiecką, przez dekady Polacy nie mogli żyć tak, jak powinien „dumny naród w środku Europy”. Czy to wezwanie do refleksji nad dziedzictwem, które nadal kształtuje naszą rzeczywistość?

Szokujące ostrzeżenie: "Wolność jest zagrożona!"

Największe poruszenie wywołały jednak słowa Jarosława Kaczyńskiego dotyczące współczesności. Prezes PiS nieoczekiwanie ostrzegł, że wolność Polski jest ponownie zagrożona. Skąd to niepokojące przesłanie, wygłoszone w tak osobistym momencie, gdy emocje były tak widoczne?

Według Kaczyńskiego, zagrożenia płyną „zarówno ze Wschodu, jak i z Zachodu”, uderzając w suwerweność narodową, wolność osobistą oraz wolność słowa. To mocna diagnoza, która zaskoczyła wielu. Prezes PiS stwierdził, że życiorysy upamiętnionych osób powinny budować gotowość do walki o to, by „Polska pozostała wolna” i by wszelkie próby ograniczania swobód napotykały na „twarde nie”.

Czy Polska stanie się "oazą wolności"? Prorocze słowa w Starachowicach

Kaczyński poszedł jeszcze dalej, stwierdzając, że „dziś naprawdę ważą się losy świata”. Wyraził nadzieję, że Polska będzie trwać jako kraj wolnych ludzi, „nawet wtedy, gdybyśmy mieli być w Europie tylko oazą wolności”. Dodał jednocześnie, że chciałby, aby wolne pozostały cała Europa i świat.

Te słowa, wypowiedziane w miejscu tak osobistym dla prezesa PiS, nabierają wyjątkowego ciężaru. Widać było, że emocje związane z rocznicą śmierci matki przeplatają się z głęboką troską o losy ojczyzny, malując na jego twarzy obraz, który zapadnie w pamięć na długo. Czy to zapowiedź nadchodzących wyzwań, czy tylko polityczna retoryka? Uroczystość w Starachowicach to znacznie więcej niż tylko rocznica. To apel, który może zmienić sposób, w jaki Polacy postrzegają swoją przyszłość.

Polityka SE Google News
Express Biedrzyckiej - Krzysztof Kwiatkowski
Sonda
Jak oceniasz Jadwigę Kaczyńską jako matkę braci Kaczyńskich?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MSZA ŚWIĘTA
JADWIGA KACZYŃSKA
JAROSŁAW KACZYŃSKI