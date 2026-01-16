Najnowszy sondaż wstrząsa sceną polityczną! Lider traci poparcie, a Konfederacja pnie się w górę

Platforma Obywatelska liderem, PiS traci, a Konfederacja rośnie w siłę. Najnowszy sondaż przedwyborczy przynosi zaskakujące zmiany. Czy Polacy są gotowi na przetasowania na scenie politycznej? Wyniki badania Opinia24 ujawniają, które partie zyskują, a które tracą zaufanie wyborców, wskazując na dynamiczny krajobraz polityczny.

  • Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu Opinia24, ale odnotowuje spadek poparcia o 1,9 pkt. proc.
  • PiS utrzymuje drugie miejsce, a Konfederacja zamyka podium z wynikiem 12,8 proc. i wzrostem poparcia.
  • Nowa Lewica z największym wzrostem (2,2 pkt. proc.) przekracza próg wyborczy, a pozostałe partie koalicji rządzącej są poza Sejmem.

Koalicja obywatelska na czele, ale z drobną stratą

Najnowsze badanie pracowni Opinia24 pokazuje, że Koalicja Obywatelska nadal cieszy się największym poparciem wśród Polaków, osiągając 30,9%. Mimo to, partia premiera Donalda Tuska odnotowała spadek o 1,9 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego sondażu. To sygnał, że liderzy nie mogą spoczywać na laurach, a walka o głosy wyborców staje się coraz bardziej zacięta.

Prawo i sprawiedliwość na drugim miejscu

Rada Krajowa Polski 2050 zadecyduje o losie partii. Czy Hołownia wróci na ratunek?

Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje drugą pozycję z poparciem 25,8%. Spadek o zaledwie 0,4 punktu procentowego jest minimalny, co wskazuje na stabilną bazę elektoratu. Partia Jarosława Kaczyńskiego, mimo utraty władzy, wciąż pozostaje silnym graczem na polskiej scenie politycznej, a jej wynik sugeruje, że ma potencjał do odzyskania utraconych pozycji.

Konfederacja zyskuje, nowa lewica rośnie w siłę

Prawdziwym zaskoczeniem sondażu jest Konfederacja, która zajmuje trzecie miejsce z wynikiem 12,8% i imponującym wzrostem poparcia o 2,1 punktu procentowego. To pokazuje rosnące znaczenie tego ugrupowania i jego zdolność do przyciągania nowych wyborców. Tuż za podium plasuje się Konfederacja Korony Polskiej z 7,4% poparcia, choć odnotowała spadek o 1,2 punktu procentowego.

Największy wzrost poparcia w całym badaniu odnotowała Nowa Lewica, która zyskała 2,2 punktu procentowego, osiągając 7,1%. Formacja Włodzimierza Czarzastego, pomimo bycia częścią koalicji rządzącej, skutecznie buduje swoją pozycję, co może mieć kluczowe znaczenie w przyszłych wyborach.

Co z pozostałymi partiami?

Pozostałe ugrupowania koalicji rządzącej, czyli Polska 2050 (4%) i PSL (3,3%), znalazłyby się poza Sejmem, gdyby wybory odbyły się teraz. Mimo to, obie partie odnotowały wzrost poparcia – odpowiednio o 1,9 i 0,7 punktu procentowego. Partia Razem, z poparciem 2,7%, również nie przekroczyłaby progu wyborczego.

Warto zauważyć, że aż 74% respondentów deklaruje chęć udziału w wyborach, z czego 53% jest zdecydowanie pewnych swojego głosu. To wysoki wskaźnik, który świadczy o dużym zaangażowaniu Polaków w proces polityczny. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 12-14 stycznia na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych Polaków, co zapewnia jego wiarygodność.

Sondażowe ciekawostki

  • Lider traci, ale wciąż prowadzi: Koalicja Obywatelska, mimo spadku, utrzymuje pierwsze miejsce.
  • Konfederacja na fali wznoszącej: Znaczący wzrost poparcia dla Konfederacji może świadczyć o zmianie nastrojów społecznych.
  • Nowa Lewica rośnie w siłę: Partia Włodzimierza Czarzastego odnotowuje największy wzrost, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość.
  • Wysoka frekwencja: Polacy są gotowi do głosowania, co zapowiada zaciętą walkę polityczną.

