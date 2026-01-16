Rada Krajowa Polski 2050 zadecyduje o losie partii. Czy Hołownia wróci na ratunek?

Weronika Fakhriddinova
2026-01-16 17:26

Wewnętrzne konflikty i skandaliczne unieważnienie wyborów na przewodniczącego wstrząsnęły Polską 2050. Partia Szymona Hołowni, która jeszcze niedawno budziła nadzieje na nową jakość w polityce, znalazła się w głębokim kryzysie. Czy ugrupowanie zdoła się podnieść, czy też wewnętrzne podziały pogrzebią jego przyszłość?

Polska 2050

i

Autor: MAREK ZIELINSKI / SUPER EXPRESS
  • Polska 2050 zmaga się z wewnętrznym kryzysem po unieważnionych wyborach na przewodniczącego partii.
  • W piątek Rada Krajowa zdecyduje, czy powtórzyć drugą turę, czy całe wybory, co budzi silne podziały.
  • W partii narasta konflikt między zwolennikami Pauliny Hennig-Kloski i Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.
  • Czy Szymon Hołownia wróci na stanowisko lidera, aby załagodzić spory? Sprawdź, co dalej z Polską 2050.

Wybory, które pogrążyły partię

Polska 2050 miała wybrać nowego lidera, ale proces wyborczy zakończył się skandalem. Druga tura głosowania została unieważniona, a partia znalazła się w ogniu krytyki. Powodem były poważne zastrzeżenia co do funkcjonowania systemu do głosowania zdalnego, co podważyło wiarygodność całego procesu. Ten chaos tylko pogłębił istniejące już napięcia między frakcjami wspierającymi Paulinę Hennig-Kloskę i Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.

Konflikt na szczytach władzy

Bosak chce karać za alienację rodzicielską i proponuje surowe kary!

W partii narastają głębokie podziały. Z jednej strony mamy zwolenników Pauliny Hennig-Kloski, z drugiej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Jak wynika z nieoficjalnych rozmów, obie kandydatki budzą silne emocje, a żadna z nich nie ma pełnego poparcia całego klubu parlamentarnego. Ten brak jedności stawia przyszłego przewodniczącego przed ogromnym wyzwaniem scalenia zespołu. Co więcej, rezygnacja szefa Krajowej Komisji Wyborczej, Maurycego Przyrowskiego, oficjalnie z przyczyn osobistych, dodaje oliwy do ognia, sugerując, że kryzys jest znacznie głębszy, niż mogłoby się wydawać.

Hołownia jako ostatnia deska ratunku?

W obliczu narastającego chaosu, coraz głośniej mówi się o możliwym powrocie Szymona Hołowni na stanowisko przewodniczącego. Część polityków Polski 2050, w tym Michał Gramatyka i Paweł Śliz, uważa, że to właśnie Hołownia, jako jedyny, miałby szansę załagodzić głębokie spory i zjednoczyć rozdartą partię. Sam Hołownia nie wykluczył takiego scenariusza, co daje nadzieję na stabilizację, choć nie wszyscy są przekonani, że to rozwiąże fundamentalne problemy ugrupowania.

Opcje na stole: co dalej z wyborami?

Rada Krajowa Polski 2050 stanie przed trudną decyzją dotyczącą przyszłości wyborów. Na stole są trzy główne scenariusze:

  • Powtórzenie drugiej tury: To najprostsze rozwiązanie, preferowane przez obie kandydatki – Hennig-Kloskę i Pełczyńską-Nałęcz.
  • Powtórzenie całego procesu wyborczego: Oznaczałoby to zresetowanie wszystkich wyników i rozpoczęcie wyborów od nowa, co jest opcją bardziej radykalną.
  • Powrót Szymona Hołowni: Ta najbardziej "ekstrawagancka" opcja zakładałaby, że Hołownia ponownie objąłby stery partii, by przywrócić jej jedność i stabilność.

Niezależnie od wybranej ścieżki, partia będzie musiała również zdecydować o narzędziach do głosowania. Fiasko poprzedniego systemu zdalnego zmusza do refleksji nad jego dalszym wykorzystaniem lub powrotem do tradycyjnych form głosowania, co z kolei może wpłynąć na frekwencję.

Reakcje koalicji i opozycji

Sytuacja w Polsce 2050 nie pozostaje bez echa w całej koalicji rządzącej. Politycy Lewicy, tacy jak Tomasz Trela, otwarcie krytykują działania Hołowni, nazywając je "zachowaniem przedszkolaka". Z kolei wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL widzi w Hołowni potencjalnego mediatora. Marszałek Włodzimierz Czarzasty z Lewicy liczy na "unormowanie sytuacji", podczas gdy Koalicja Obywatelska wyraża zniecierpliwienie, oczekując szybkiego rozwiązania kryzysu. Opozycja natomiast z satysfakcją komentuje zamieszanie, nazywając Polskę 2050 "memem" i "kabaretem". To wszystko pokazuje, jak wewnętrzne problemy jednej partii mogą wpływać na stabilność całej koalicji i percepcję jej wiarygodności w oczach wyborców.

Polska 2050
7 zdjęć
Express Biedrzyckiej | VOD 2 | 2026-01-15
