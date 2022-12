Rozmowa Dudy z rosyjskimi hakerami była nieprawdziwa?! Ujawniono nowe fakty

Rozmowa Andrzeja Dudy z rosyjskimi hakerami szybko stała się obiektem internetowych kpin. Szydzono zwłaszcza z wyraźnie przerysowanego, francuskiego akcentu rozmówcy podającego się za Macrona, którego prezydent Polski miał nie rozpoznać. Do połączenia doszło we wtorek (15 listopada) tuż po wybuchach w Przewodowie. Jak podaje RMF FM, ministrowie nieoficjalnie mówią, że rozmowa została zmanipulowana. Między innymi akcent rosyjskiego oszusta był o wiele lepszy, a mimo to Andrzej Duda miał rozpoznać nietypowy sposób prowadzenia konwersacji i zakończyć rozmowę. Ponadto w czasie wykonywania połączenia Emanuel Macron przebywał na Bali na obradzie przywódców państw G7 (przez co stosowano inne metody weryfikacji), a rozmowa miała się zakończyć zaraz po tym, gdy polski prezydent dostał potwierdzenie tej informacji, jednak ten fragment został usunięty z nagrania dostępnego w sieci. Sam fakt rozmowy z oszustami został potwierdzony przez Kalorię Prezydenta, jednak oficjalnie o manipulacji treścią nie wspomniano. Warto przypomnieć, że podczas rozmowy po angielsku Andrzej Duda mówił o wyjątkowej ostrożności, wspólnym śledztwie Polski i Stanów Zjednoczonych oraz o tym, że nie chce wojny z Rosją.

