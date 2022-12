Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Przypomnijmy, że we wtorek wyszło na jaw, najpierw jako informacja nieoficjalna, a potem potwierdzona przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, że Andrzej Duda został ofiarą żartu rosyjskich trolli. Władimir Kuzniecow i Aleksiej Stolarow, czyli Wowan i Leksus, zadzwonili do Andrzeja Dudy we wtorek po uderzeniu rakiety ukraińskiej obrony przeciwpowietrznej w Przewodów. Dzięki temu, że podali się za Emmanuela Macrona rozmawiali przez 7 minut z Andrzejem Dudą, nim ten zwietrzył fortel.

Andrzej Duda na celowniku Radosława Sikorskiego. Europoseł zakpił z prezydenta

Nie był to jednak pierwszy raz, gdy Andrzej Duda naciął się na rozmowę z Wowanem i Leksusem. Rosjanie już raz nabrali prezydenta Polski w 2020 roku, gdy Andrzej Duda był przekonany, że rozmawia z sekretarzem generalnym ONZ, Antonio Guterresem.

Do nabrania głowy państwa polskiego na podszywanie się pod prezydenta Francji odniósł się Radosław Sikorski. Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej, a obecnie europoseł opublikował trzy wpisy na Twitterze, w których zakpił nie wprost z Andrzeja Dudy. W swoich komentarzach Sikorski przekonywał, że rozmawiał telefonicznie z Ronaldem Reaganem, papieżem Franciszkiem oraz, że spodziewa się rozmowy z Winstonem Churchillem.

- Właśnie zadzwonil do mnie Ronald Reagan i obiecał, że Stany Zjednoczone będą wspierać Ukrainę do zwycięstwa - czytamy w pierwszym wpisie polityka.

- A teraz Franciszek. Powiedział, że zamierza ekskomunikować dyr.Rydzyka. Tylko akcent miał jakiś mało argentyński - napisał europoseł w kolejnym.

- Jak jeszcze zadzwoni Churchill to mu wygarnę w sprawie Jałty - podsumował Radosław Sikorski w trzecim wpisie.

Internauci się śmieją. Ale nie wszyscy

W sekcji komentarzy widać, że internauci podłapali dowcip. - Churchill rozmawiał już z Dudą - napisała jedna z komentujących wpisy dyplomaty. Pojawiły się jednak głosy, że sytuacja wcale śmieszna nie jest, ponieważ obnaża dezorganizację państwa. - Ale wie Pan, że to nawet śmieszne nie jest. Tylko tragiczne... kto dał rozmawiać prezydentowi bez weryfikacji z kim rozmawia. Czy to u nich jest taka podnieta, że ktoś ze świata dzwoni, że łączą bez pytania? - skomentował użytkownik Twittera Maciej Chwojko.

Jak jeszcze zadzwoni Churchill to mu wygarnę w sprawie Jałty.— Radosław Sikorski MEP 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) November 22, 2022

